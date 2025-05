Tornados y tormentas eléctricas azotan en varios estados y provocan el caos

El martes por la tarde, múltiples tornados recorrieron los valles de Mississippi, Tennessee y Ohio, mientras rondas de tormentas eléctricas severas azotaban la región.

Este fue el octavo día consecutivo de clima severo destructivo que ha afectado varias partes de los EE. UU.

Hasta la noche del martes, se habían reportado tornados confirmados en Alabama, Tennessee e Illinois.

Las tormentas eléctricas generalizadas generaron decenas de alertas de tornado, y las autoridades emitieron varias advertencias para las áreas afectadas.

A strong tornado triggered a rare Tornado Emergency for the Huntsville area Tuesday night as severe weather slammed several states in the Ohio and Tennessee valleys. https://t.co/eVoX5eLACy pic.twitter.com/ctzTnMv2vC

— FOX Weather (@foxweather) May 21, 2025