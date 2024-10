Tornado provocado por Milton deja múltiples víctimas

Varias personas perdieron la vida este miércoles en el condado de St. Lucie, en la costa este de Florida.

Esto, después de que un tornado previo al huracán Milton arrasara una comunidad de retiro, según confirmaron las autoridades locales.

El Departamento del Alguacil de St. Lucie informó al canal WPTV sobre «múltiples muertes» en el Spanish Lakes Country Club.

Se trata de una comunidad habitada por personas de la tercera edad.

Massive tornado near the Colonial Heights neighborhood in Port Salerno, #FL earlier this evening.

Debris could be seen in the air. Extent of damage is still being assessed. #Milton pic.twitter.com/58dnW5mpgW

— Martin County Fire Rescue (@MartinCountyFR) October 10, 2024