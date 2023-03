“El servicio meteorológico nacional ha emitido una emergencia de tornado para las ciudades del noroeste de Little Rock, como Sherwood, y Jacksonville, Arkansas”, informó Raws Alerts en Twitter. Las imágenes del tornado se difundieron en redes sociales, donde se observó como va avanzando y el tamaño que refleja.

Little Rock, Misuri, se vio afectado después de que un potente y violento tornado ingresó al territorio. En la tarde de este viernes, se informó una “emergencia de tornado”, cuando se vio el ingreso de dicho fenómeno natural catalogado como “grande y peligroso”, informó USA Today. De acuerdo con las indicaciones, esta alerta destaca el peligro grave para las vidas humanas y por supuesto, grandes daños.

¡PRONÓSTICOS DESFAVORECEDORES! Anuncian el ingreso de un potente tornado en el territorio de Little Rock. Medios locales, informaron que el fenómeno natural tocó tierra y se pidió a los habitantes mantener las precauciones en estos momentos debido a la violencia con la que ingresó.

¿Qué pasó en Little Rock?

Un tornado azotó Little Rock y las áreas circundantes el viernes por la tarde, reduciendo los techos a astillas, derribando vehículos y arrojando escombros en las carreteras mientras la gente corría en busca de refugio, informó la agencia The Associated Press. En uno de los videos del suceso, se observa a la gente en las calles grabando el fenómeno.

Se considera que más de 350,000 personas estaban en riesgo ya que lo que el Servicio Meteorológico Nacional llamó un “tornado grande y destructivo confirmado” arrasó distritos comerciales y vecindarios en Little Rock y North Little Rock, informó la agencia AP. Por el momento, se sigue monitoreando el área.