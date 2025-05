Tornado devastador arrasa en condado de Atlanta sin advertencia previa

Un tornado confirmado arrasó varias áreas del condado de Henry el jueves por la tarde, dejando tras de sí devastación, residentes heridos y una comunidad en shock.

El fenómeno natural tocó tierra alrededor de las 3:32 p.m. en la zona de Blacksville, cerca de McDonough, y se movió hacia el noreste a unos 10 mph, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Peachtree City.

Hasta el momento de su impacto, no se habían emitido alertas para el área afectada.

La falta de advertencia sorprendió a los residentes que, sin tiempo para prepararse, se vieron atrapados por la furia del tornado.

NEW: A confirmed tornado ripped across a highway in Henry County, GA earlier today — terrifying footage shows drivers forced to stop as the tornado barrels across.🌪️ #GAwx pic.twitter.com/oP1IDY5cCu

— WeatherNation (@WeatherNation) May 29, 2025