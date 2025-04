Tornado en Arkansas causa estragos y pone en alerta a millones

Un poderoso tornado tocó tierra en el noreste de Arkansas el miércoles, lo que provocó la emisión de una emergencia de tornado en varias comunidades, incluyendo Lake City y Blytheville.

El Centro de Pronóstico FOX describió la tormenta como un «tornado en cuña», un fenómeno meteorológico particularmente peligroso debido a su gran tamaño y poder destructivo.

La situación obligó a cazadores de tormentas a alejarse rápidamente del área mientras el ciclón avanzaba con fuerza.

El tornado fue identificado inicialmente al este de Jonesboro antes de moverse con rapidez hacia la frontera de Arkansas y Missouri.

🚨 #BREAKING: Huge tornado destroying homes in Arkansas! 🙏

A destructive tornado is tearing through Arkansas, ripping apart homes and power lines.

The devastation is being called catastrophic, with some areas left in ruins.

A Tornado Emergency is in effect for this violent… pic.twitter.com/DsoLd30YKn

— SyeClops (@SyeClops) April 3, 2025