Han confirmado que fueron alrededor de 600 personas que resultaron afectadas por el remolino de este viernes que impactó en Little Rock. Cabe mencionar que las víctimas estaban “llegando” a un hospital cercano después de que el gran tornado sacudiera el centro de Arkansas.

De igual manera, se ha confirmado que un hospital de la ciudad recibió a 21 víctimas, cinco de ellas en estado crítico y un segundo hospital estaba en espera para una "afluencia" de pacientes. Hasta el momento de la redacción de la nota no se han confirmado muertes tras el desastre.

Cabe mencionar que los encargados de confirmar el saldo fueron los elementos del Servicios Médicos de Emergencia Metropolitanos, quienes inicialmente predijeron que 600 personas resultaron heridas en los tornados, pero el alcalde de Little Rock dijo que 24 personas han sido hospitalizadas hasta el momento, según The Sun .

Reacción de los internautas preocupados

A través de las redes sociales, varios usuarios enviaron sus oraciones para los ciudadanos afectados por este destructivo tornado: “Oraciones por nosotros en el centro de Arkansas. Acabamos de ser ahumados por un gran tornado”, escribió una persona en su cuenta de Twitter .

"Destruyó un montón de West Little Rock y North Little Rock. La ex esposa trabaja en el Hospital Bautista y la gente herida está llegando", dijo otro internauta. Se cree que un total de 28 millones de estadounidenses están bajo vigilancia de tornado el viernes por la noche, ya que las tormentas peligrosas continúan causando estragos en el país.