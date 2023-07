Destruye planta farmacéutica

Pfizer confirmó que el gran complejo de fabricación fue dañado por un tornado que aterrizó poco después del mediodía cerca de Rocky Mount, pero dijo en un correo electrónico que no tenía informes de lesiones graves. Una declaración posterior de la compañía dijo que todos los empleados fueron evacuados y contabilizados de manera segura, según The Associated Press.

Partes de los techos se abrieron sobre sus enormes edificios. La planta de Pfizer almacena grandes cantidades de medicamentos que fueron arrojados, dijo el alguacil del condado de Nash, Keith Stone, y agregó: “Tengo informes de 50,000 palés de medicamentos que están esparcidos por las instalaciones y dañados por la lluvia y el viento”. Archivado como: Tornado Carolina del Norte