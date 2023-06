Tornado impacta mina de carbón en Wyoming

El tornado golpeó la mina North Antelope Rochelle en el condado Campbell alrededor de las 6:00 de la tarde el viernes durante un cambio de turno, lo que inicialmente complicó las tareas de búsqueda y rescate. Afortunadamente, hasta el momento no hay reportes de muertos, según The Associated Press.

Pero Peabody Energy, el operador de la mina con sede en San Luis y South Brisbane, Australia, confirmó antes de la medianoche que todos los empleados habían sido contabilizados. Seis empleados seguían siendo atendidos en hospitales a las 11:00 de la noche del viernes, indicó la compañía. No se reportaron muertes. Archivado como: Tornado mina carbón Wyoming