Tormentas y lluvias podrían afectar celebraciones de Año Nuevo.

El clima podría jugar un papel crucial en las celebraciones de Año Nuevo en distintas regiones de Estados Unidos, según el pronóstico publicado por AccuWeather.

Los meteorólogos advierten sobre tormentas y precipitaciones que podrían impactar eventos al aire libre, desde Nueva York hasta Seattle.

El experto en pronósticos a largo plazo de AccuWeather, Paul Pastelok, explicó que varios sistemas de tormentas se desplazarán por el este del país durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero.

Dependiendo del momento exacto en que estos fenómenos lleguen, podrían afectar las festividades en la emblemática Times Square en Nueva York.

This weekend, travelers in the East will contend with wet weather returning as moisture slowly advances eastward. https://t.co/oll3v3s5Dp pic.twitter.com/cyG9jflljp

— AccuWeather (@accuweather) December 24, 2024