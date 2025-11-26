¡No solo nieve! Tormentas, ventiscas y niebla afectarán a millones en Thanksgiving
Publicado el 11/26/2025 a las 13:27
- Tormentas afectarán en Thanksgiving
- Nieve intensa en el norte
- Retrasos en aeropuertos clave
El feriado de Thanksgiving llega este año acompañado de un fuerte caos meteorológico que amenaza con alterar los planes de viaje de millones de personas en Estados Unidos.
Meteorólogos de AccuWeather advirtieron que una combinación de tormentas eléctricas, inundaciones, ventiscas, niebla y lluvias torrenciales afectará amplias regiones del país entre el lunes y el jueves.
Las primeras interrupciones se registraron a inicios de la semana en el centro-sur del país, el interior del noroeste y sectores de las Montañas Rocosas, donde la niebla y los vientos provocaron demoras en aeropuertos y carreteras.
El martes, las lluvias avanzaron hacia el noreste mientras la nieve cubría zonas del Medio Oeste y tormentas severas golpeaban Alabama y Georgia.
Condiciones adversas avanzan por el país previo a Thanksgiving
En el noroeste, una tormenta proveniente del Pacífico dejó intensas lluvias en zonas bajas y nieve en áreas montañosas, impulsada por un río atmosférico que persistirá hasta el Día de Acción de Gracias.
Los meteorólogos prevén que este patrón continuará, generando más nieve en sectores altos y acumulaciones significativas en zonas expuestas.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Mientras tanto, la nieve que salió de Minnesota durante la madrugada del miércoles se extenderá por Wisconsin, la península superior de Michigan y hasta Canadá a lo largo del día.
Los fuertes vientos continuarán azotando los Grandes Lagos hasta el jueves, generando riesgo de cortes de electricidad y afectando especialmente a comunidades cercanas al lago Superior y al lago Erie.
Ventiscas en los Grandes Lagos y lluvias en la Costa Este
El miércoles traerá aire mucho más frío desde los estados centrales hacia el este y el sur, con descensos entre 15 y 20 grados Fahrenheit tras el paso de un frente frío.
Según AccuWeather, este cambio térmico estará acompañado de nevadas importantes en Minnesota y el norte de Michigan, donde se espera una tormenta de nieve severa cerca del lago Superior.
Las ventiscas afectarán ciudades como Duluth, Ironwood y Marquette, reduciendo la visibilidad casi a cero y bloqueando carreteras secundarias por acumulación de nieve.
Más al sureste, las franjas de nieve generadas por el efecto lago complicarán la circulación en varias interestatales clave, incluyendo las autopistas 75, 79, 80, 81, 86, 90 y 196.
Aeropuertos anticipan retrasos por vientos y niebla
Ráfagas superiores a 40 mph podrían generar retrasos en aeropuertos de Minneapolis, Chicago, Detroit y Cleveland, advirtió AccuWeather.
Aunque la tormenta de la Costa Este se alejará hacia el océano a lo largo del día, la mañana del miércoles aún traerá lluvia y niebla que afectarán vuelos y carreteras.
Las condiciones mejorarán por la tarde, pero algunas aerolíneas podrían mantener retrasos dependiendo de la visibilidad en las primeras horas.
En el noroeste, el corredor I-5 en Washington y Oregón tendrá viajes lentos debido a lluvia, niebla y vientos intensos.
Thanksgiving llegará con más nieve, viento y lluvia
Para el Día de Acción de Gracias, los principales problemas de viaje se concentrarán cerca de los Grandes Lagos y desde Idaho hasta la región costera del noroeste.
Las bandas de nieve por efecto lago avanzarán hacia Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York, creando condiciones peligrosas en carretera.
En las Montañas Rocosas del norte, la nieve cubrirá gran parte de Idaho, Montana y Wyoming, complicando los desplazamientos festivos.
El corredor I-5 continuará afectado por la lluvia del río atmosférico, provocando trayectos resbaladizos y lentos.
Vientos podrían afectar el desfile de Nueva York
En Nueva York, el Día de Acción de Gracias estará libre de lluvia y nieve, pero los vientos podrían generar complicaciones durante el tradicional desfile matutino.
Las rachas podrían obligar a bajar los grandes globos al nivel de la calle por seguridad, especialmente en intersecciones donde el viento suele intensificarse.
Los asistentes deberán abrigarse, pues las temperaturas RealFeel® estarán en los 30 grados y podrían descender a los 20 en algunos momentos.
Los vientos más intensos se esperan entre la mañana tardía y el anochecer, lo que podría influir en la logística del icónico evento, según ‘AccuWeather‘.