¡No solo nieve! Tormentas, ventiscas y niebla afectarán a millones en Thanksgiving

Tormentas afectarán en Thanksgiving

Nieve intensa en el norte

Retrasos en aeropuertos clave

El feriado de Thanksgiving llega este año acompañado de un fuerte caos meteorológico que amenaza con alterar los planes de viaje de millones de personas en Estados Unidos.

Meteorólogos de AccuWeather advirtieron que una combinación de tormentas eléctricas, inundaciones, ventiscas, niebla y lluvias torrenciales afectará amplias regiones del país entre el lunes y el jueves.

Las primeras interrupciones se registraron a inicios de la semana en el centro-sur del país, el interior del noroeste y sectores de las Montañas Rocosas, donde la niebla y los vientos provocaron demoras en aeropuertos y carreteras.

El martes, las lluvias avanzaron hacia el noreste mientras la nieve cubría zonas del Medio Oeste y tormentas severas golpeaban Alabama y Georgia.

Condiciones adversas avanzan por el país previo a Thanksgiving

En el noroeste, una tormenta proveniente del Pacífico dejó intensas lluvias en zonas bajas y nieve en áreas montañosas, impulsada por un río atmosférico que persistirá hasta el Día de Acción de Gracias.

Los meteorólogos prevén que este patrón continuará, generando más nieve en sectores altos y acumulaciones significativas en zonas expuestas.

Mientras tanto, la nieve que salió de Minnesota durante la madrugada del miércoles se extenderá por Wisconsin, la península superior de Michigan y hasta Canadá a lo largo del día.

Los fuertes vientos continuarán azotando los Grandes Lagos hasta el jueves, generando riesgo de cortes de electricidad y afectando especialmente a comunidades cercanas al lago Superior y al lago Erie.