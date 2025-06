Inundaciones repentinas y tormentas eléctricas en el sur de EE.UU.

Se pronostica que las fuertes lluvias afectarán una gran área del sur de Estados Unidos en los próximos días, según Accuweather.

Desde el centro y este de Texas hasta el sureste de Oklahoma y el oeste de Arkansas, se espera una intensa caída de lluvia que podría generar inundaciones repentinas.

Las carreteras interestatales 10 y 20, que atraviesan el sur de Estados Unidos, serán algunas de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales.

Estas tormentas se extenderán desde Nuevo México y Texas hasta Florida, Georgia y las Carolinas, alcanzando su punto máximo a mediados de semana.

In the coming days, heavy rains are expected to cause flash flooding in Texas, Oklahoma, and Arkansas.

The downpours, associated with severe thunderstorms, could bring up to 12 inches of rain in some areas, potentially leading to regional flooding.

— Nucleus (@NewsNucleus) June 10, 2025