Tormentas severas golpean el sureste de EEUU y dejan estragos en múltiples estados

El fenómeno dejó al menos una persona muerta y decenas de estructuras dañadas. Aún no se ha confirmado la categoría exacta del tornado, pero imágenes muestran techos arrancados y vehículos volcados.

En Georgia, las consecuencias también fueron graves con otro tornado registrado en las afueras de Atlanta. El fenómeno ocurrió el jueves por la tarde y dejó gravemente herido a un adolescente.

El joven fue trasladado de urgencia a un hospital tras quedar atrapado bajo escombros.

Estos eventos son el capítulo final de un patrón climático que lleva días afectando al sur del país.

NEW VIDEO: Cell phone video from just outside D.C. shows Friday’s apparent funnel cloud in Maryland. Latest on the storms: https://t.co/qcFFA9mTbE pic.twitter.com/B04WMElxGA

— FOX Weather (@foxweather) May 31, 2025