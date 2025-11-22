Tormentas pondrán en jaque los viajes previos a Thanksgiving en gran parte de EE. UU.
Publicado el 11/22/2025 a las 16:49
- Tormentas previas a Thanksgiving
- Riesgo de nieve creciente
- Frío ártico después
Con casi 82 millones de personas anticipando desplazamientos durante el fin de semana de Thanksgiving, meteorólogos advierten que dos sistemas de tormentas podrían causar retrasos significativos en aeropuertos y carreteras.
El Centro de Pronóstico de FOX vigila de cerca estos fenómenos, que amenazan con generar lluvias intensas, inundaciones repentinas y nieve en zonas clave del país.
Los expertos señalan que este periodo es tradicionalmente uno de los más congestionados del año para viajar, lo que aumenta la probabilidad de complicaciones.
Las primeras afectaciones comenzarán el domingo por la noche en Texas y se expandirán por el sur y el noreste a medida que avance la semana.
Lunes: fuertes lluvias e inundaciones en Texas y el sur
El primer sistema traerá una nueva ronda de precipitaciones al centro y sur de Texas, justo después de las recientes inundaciones que golpearon la región.
La tormenta llegará desde el suroeste el domingo por la noche y se desplazará hacia las llanuras del centro y del sur durante el lunes.
Dallas y Austin podrían enfrentar retrasos importantes justo en la hora punta matutina, afectando vuelos y tráfico vehicular.
Entre 3 y 5 pulgadas de lluvia localizada podrían caer en Texas, Oklahoma y Arkansas hasta el martes.
Condiciones inestables en el norte y el noroeste
El Centro de Pronóstico de FOX anticipa también retrasos en Chicago y Minneapolis debido a lluvias dispersas.
En las Dakotas, Montana y Wyoming existe posibilidad de nieve que complicará la movilidad.
El noroeste del Pacífico se mantendrá inestable, con lluvias constantes y nevadas en zonas montañosas.
Seattle y Portland podrían registrar impactos en rutas terrestres y operaciones aéreas.
Martes: las tormentas avanzan hacia el sureste
Para el martes, las lluvias más fuertes se desplazarán hacia el valle de Tennessee y el sureste del país.
Ciudades como Atlanta y Charlotte podrían enfrentar interrupciones, especialmente en vuelos de conexión.
En el noroeste persistirá el clima invernal con lluvias y nieve en áreas montañosas.
Los expertos recomiendan a los viajeros mantenerse atentos a cambios de última hora en sus itinerarios.
Miércoles: un frente frío amenaza el noreste
El miércoles, un frente frío cruzará la Región Norte y abrirá la puerta a posibles nevadas en Minneapolis.
Además, el noreste vivirá episodios de lluvia y vientos fuertes, lo que provocará retrasos en aeropuertos como Nueva York, Washington, Atlanta y Charlotte.
El sureste y el Atlántico medio también registrarán lluvias intermitentes durante la jornada.
Será uno de los días más complicados para viajar antes de Thanksgiving.
Thanksgiving: panorama seco con dudas en el noreste
Aunque la mayoría del país tendrá condiciones secas el jueves, los modelos de pronóstico muestran discrepancias sobre posibles nevadas en el noreste.
Algunas proyecciones sugieren un evento de lluvia y nieve que podría complicar celebraciones y el desfile en Nueva York.
Otros modelos prevén poca o ninguna precipitación, por lo que el escenario final se definirá conforme se acerque el día.
En la región de los Grandes Lagos sí se esperan nevadas y condiciones ventosas.
Después de Thanksgiving: llega el aire ártico
Las perturbaciones en el vórtice polar permitirán la llegada de aire gélido a los 48 estados contiguos tras Thanksgiving.
Las temperaturas podrían caer hasta -10 °C en el Alto Medio Oeste.
El frío también se extenderá por las Montañas Rocosas, el Noreste y el Sureste durante el fin de semana.
Aunque la duración del evento no está clara, marcará el inicio de un patrón invernal temprano en gran parte del país, según ‘Fox Weather‘.