Tormentas pondrán en jaque los viajes previos a Thanksgiving en gran parte de EE. UU.

Tormentas previas a Thanksgiving

Riesgo de nieve creciente

Frío ártico después

Con casi 82 millones de personas anticipando desplazamientos durante el fin de semana de Thanksgiving, meteorólogos advierten que dos sistemas de tormentas podrían causar retrasos significativos en aeropuertos y carreteras.

El Centro de Pronóstico de FOX vigila de cerca estos fenómenos, que amenazan con generar lluvias intensas, inundaciones repentinas y nieve en zonas clave del país.

Los expertos señalan que este periodo es tradicionalmente uno de los más congestionados del año para viajar, lo que aumenta la probabilidad de complicaciones.

Las primeras afectaciones comenzarán el domingo por la noche en Texas y se expandirán por el sur y el noreste a medida que avance la semana.

Lunes: fuertes lluvias e inundaciones en Texas y el sur

El primer sistema traerá una nueva ronda de precipitaciones al centro y sur de Texas, justo después de las recientes inundaciones que golpearon la región.

La tormenta llegará desde el suroeste el domingo por la noche y se desplazará hacia las llanuras del centro y del sur durante el lunes.

Dallas y Austin podrían enfrentar retrasos importantes justo en la hora punta matutina, afectando vuelos y tráfico vehicular.

Entre 3 y 5 pulgadas de lluvia localizada podrían caer en Texas, Oklahoma y Arkansas hasta el martes.