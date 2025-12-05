El noroeste del Pacífico se enfrenta a lluvias y nieve extremas
Publicado el 12/04/2025 a las 20:17
- Tormentas intensas afectarán región
- Riesgo elevado de inundaciones
- Nevadas estremecerán el noroeste
Segun informa accuweather, El noroeste del Pacífico enfrenta un patrón invernal intenso con lluvias, nieve y riesgos crecientes de inundaciones, deslizamientos y avalanchas debido a diversas tormentas alineándose durante diciembre.
Meteorólogos de AccuWeather advierten que la región experimentará condiciones peligrosas a medida que los sistemas atmosféricos se fortalezcan y produzcan acumulaciones significativas de humedad en zonas elevadas.
La tormenta inicial ofrecerá únicamente un adelanto del panorama extendido, revelando la magnitud potencial de los impactos climáticos durante gran parte del mes de diciembre.
El patrón previsto incrementará la vulnerabilidad regional, especialmente en áreas propensas a saturación del suelo, acumulación de nieve inestable y desbordamientos repentinos relacionados con lluvias intensas y continuas.
Primeras tormentas dejan indicios del patrón invernal
Pacific Northwest bracing for flooding rain, yards of snow as December storms line up https://t.co/RRkZqjpkhp via @@YahooNews
— Thomas Appleby (@ThomasAppl21720) December 4, 2025
Un río atmosférico débil acompañará la tormenta desde el jueves por la noche hasta el viernes, provocando variaciones importantes en los niveles de nieve sobre las montañas Cascadas.
Según Brett Anderson, los niveles de nieve permanecerán por encima de los pasos principales, aunque continuarán aumentando progresivamente con el avance del sistema climático durante la próxima semana.
En elevaciones superiores se incrementarán las acumulaciones, mientras áreas interiores frías experimentarán formación de nieve y hielo, complicando desplazamientos terrestres y aumentando riesgos regionales importantes.
Las lluvias a lo largo de la costa desde Columbia Británica hasta Oregón aumentarán riesgos significativos de inundaciones urbanas, crecidas rápidas y afectaciones severas en carreteras transitadas diariamente.
Tormentas noroeste del Pacífico traerán nieve y lluvias intensas
La tormenta ingresará tierra adentro produciendo nevadas importantes desde Montana hasta las llanuras del norte y centro, incluyendo zonas afectadas previamente por importantes nevadas recientes.
El sistema reforzará condiciones invernales acumuladas, complicando labores de limpieza, movilidad general y planes comunitarios, especialmente en áreas vulnerables con infraestructura limitada frente a tormentas prolongadas.
Durante el fin de semana llegará otra tormenta que traerá más lluvias a elevaciones bajas y precipitaciones invernales variables en las Cascadas de Washington, afectando múltiples comunidades regionales.
La mezcla de precipitaciones frías y fluctuaciones térmicas podría reducir visibilidad, generar carreteras resbaladizas e incrementar la probabilidad de incidentes relacionados con clima invernal adverso.
Nuevas tormentas interrumpirán viajes y actividades regionales
Un patrón inestable continuará sobre la región, impulsando tormentas cada uno o dos días que afectarán viajes, actividades cotidianas y operaciones regionales durante la siguiente semana completa.
Una tormenta prevista entre lunes y martes podría incluir un río atmosférico más fuerte, generando lluvias intensas y mayor riesgo de inundaciones en Washington occidental y regiones adyacentes.
Kyle Lavery indicó que estas tormentas incrementarán significativamente riesgos urbanos y rurales, exigiendo preparación adicional por parte de residentes y autoridades a lo largo del noroeste estadounidense.
Según Bernie Rayno, un sistema hacia finales de la semana podría señalar un cambio más amplio en el patrón climático, trayendo nieve a elevaciones más bajas de la región.
Patrón más severo podría cambiar condiciones en diciembre
Se espera que una tormenta descienda desde el Golfo de Alaska hacia Columbia Británica, Washington y Oregón, permitiendo nieve acumulada en colinas y elevaciones intermedias habitualmente menos afectadas.
Joe Lundberg advirtió que sistemas entre el 12 y 16 de diciembre podrían ser especialmente potentes, alcanzando incluso áreas cercanas al nivel del mar durante eventos meteorológicos importantes.
Durante las próximas semanas, la región recibirá humedad excepcional que podría duplicar promedios históricos de precipitaciones, saturando terrenos y aumentando riesgos naturales significativamente.
En áreas montañosas caerán varios metros de nieve, incrementando peligros de avalanchas, deslizamientos e inundaciones relacionados con fluctuaciones térmicas y acumulaciones invernales intensas prolongadas.