El noroeste del Pacífico se enfrenta a lluvias y nieve extremas

Tormentas intensas afectarán región

Riesgo elevado de inundaciones

Nevadas estremecerán el noroeste

Segun informa accuweather, El noroeste del Pacífico enfrenta un patrón invernal intenso con lluvias, nieve y riesgos crecientes de inundaciones, deslizamientos y avalanchas debido a diversas tormentas alineándose durante diciembre.

Meteorólogos de AccuWeather advierten que la región experimentará condiciones peligrosas a medida que los sistemas atmosféricos se fortalezcan y produzcan acumulaciones significativas de humedad en zonas elevadas.

La tormenta inicial ofrecerá únicamente un adelanto del panorama extendido, revelando la magnitud potencial de los impactos climáticos durante gran parte del mes de diciembre.

El patrón previsto incrementará la vulnerabilidad regional, especialmente en áreas propensas a saturación del suelo, acumulación de nieve inestable y desbordamientos repentinos relacionados con lluvias intensas y continuas.

Primeras tormentas dejan indicios del patrón invernal

Un río atmosférico débil acompañará la tormenta desde el jueves por la noche hasta el viernes, provocando variaciones importantes en los niveles de nieve sobre las montañas Cascadas.

Según Brett Anderson, los niveles de nieve permanecerán por encima de los pasos principales, aunque continuarán aumentando progresivamente con el avance del sistema climático durante la próxima semana.

En elevaciones superiores se incrementarán las acumulaciones, mientras áreas interiores frías experimentarán formación de nieve y hielo, complicando desplazamientos terrestres y aumentando riesgos regionales importantes.

Las lluvias a lo largo de la costa desde Columbia Británica hasta Oregón aumentarán riesgos significativos de inundaciones urbanas, crecidas rápidas y afectaciones severas en carreteras transitadas diariamente.