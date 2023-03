Tormentas dejan saldo mortal: Reportan tres personas muertas

Hasta el momento se ha reportado la muerte de tres personas que no han sido identificadas, uno de ellos perdió la vida en Alabama, se trata de un hombre de 70 años de edad quien perdió la vida tras caerle un árbol mientras estaba en su vehículo, según The Associated Press.

De igual manera, se ha reportado la muerte de una mujer quien según los reportes murió dentro de su camioneta en el centro oeste de Mississippi después de que una rama de árbol podrida golpeó su vehículo. La tercer persona fallecida se ahogó debido a las inundaciones en Arkansas.