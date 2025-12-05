Tormentas de nieve y ráfaga ártica ponen en alerta al noreste de EE.UU.

Tormentas de nieve en EEUU

Ráfaga ártica avanza

Avisos en Nueva York

Una peligrosa combinación de nieve, viento y temperaturas extremadamente bajas avanza hacia el noreste de Estados Unidos a medida que un frente ártico cruza el país.

El sistema, acompañado de varias borrascas de rápido desarrollo, podría generar condiciones de ventisca capaces de afectar los viajes desde primeras horas del jueves.

Meteorólogos advierten que las nevadas intensas podrían caer de forma repentina, reduciendo drásticamente la visibilidad en cuestión de minutos.

El frente se ha desplazado desde las llanuras y los Grandes Lagos, arrastrando aire gélido que marcará uno de los episodios más fríos de la temporada.

Un frente frío con características árticas

Detrás del sistema frontal se encuentra una fuerte área de alta presión que avanza rápidamente hacia el centro del país.

Esta configuración atmosférica permitirá que la masa de aire ártico avance hacia el este con humedad suficiente para producir nieve abundante.

Antes de que el frente llegue, las condiciones serán frías pero tranquilas, aunque esto cambiará bruscamente con el descenso de temperaturas y el aumento del viento.

Los expertos advierten que el impacto será más fuerte a medida que el aire ártico empuje la humedad hacia zonas densamente pobladas.