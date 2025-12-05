Tormentas de nieve y ráfaga ártica ponen en alerta al noreste de EE.UU.
Publicado el 12/05/2025 a las 15:18
- Tormentas de nieve en EEUU
- Ráfaga ártica avanza
- Avisos en Nueva York
Una peligrosa combinación de nieve, viento y temperaturas extremadamente bajas avanza hacia el noreste de Estados Unidos a medida que un frente ártico cruza el país.
El sistema, acompañado de varias borrascas de rápido desarrollo, podría generar condiciones de ventisca capaces de afectar los viajes desde primeras horas del jueves.
Meteorólogos advierten que las nevadas intensas podrían caer de forma repentina, reduciendo drásticamente la visibilidad en cuestión de minutos.
El frente se ha desplazado desde las llanuras y los Grandes Lagos, arrastrando aire gélido que marcará uno de los episodios más fríos de la temporada.
Un frente frío con características árticas
Detrás del sistema frontal se encuentra una fuerte área de alta presión que avanza rápidamente hacia el centro del país.
Esta configuración atmosférica permitirá que la masa de aire ártico avance hacia el este con humedad suficiente para producir nieve abundante.
Antes de que el frente llegue, las condiciones serán frías pero tranquilas, aunque esto cambiará bruscamente con el descenso de temperaturas y el aumento del viento.
Los expertos advierten que el impacto será más fuerte a medida que el aire ártico empuje la humedad hacia zonas densamente pobladas.
Nevadas intensas y riesgo de ‘nieve blanca’ en autopistas
El Centro Meteorológico FOX señala que la amenaza de chubascos de nieve aumentará significativamente el jueves a medida que el sistema evolucione hacia un frente ártico completo.
La combinación de vientos intensos y nieve fina podría crear episodios de “nieve blanca”, donde la visibilidad se reduce casi a cero.
Estas condiciones peligrosas podrían extenderse durante toda la jornada en autopistas clave como la I-90, la I-81 y la I-80.
Los pronósticos indican que tanto comunidades alrededor de los Grandes Lagos como zonas del noreste podrían acumular varios centímetros de nieve.
Efecto lago intensifica las nevadas en Nueva York
Con vientos procedentes del oeste y noroeste, el aire frío pasará por encima de los lagos Erie y Ontario, produciendo el clásico efecto lago.
Este fenómeno suele generar bandas de nieve persistente que descargan grandes acumulaciones en áreas a favor del viento.
Se han emitido avisos de clima invernal para el oeste de Nueva York, especialmente en Buffalo, Watertown y Syracuse.
En estas zonas se esperan entre 7,6 y 12,7 centímetros de nieve, con posibilidad de acumulaciones mayores en sectores específicos.
Viajes complicados y mayor riesgo de accidentes
Las autoridades advierten que la combinación de nieve intensa, ráfagas de viento y temperaturas en caída rápida podría volver traicioneras muchas carreteras del noreste.
Los conductores podrían enfrentarse a tramos con visibilidad casi nula y pavimento resbaladizo, aumentando el riesgo de accidentes.
Los meteorólogos recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante el momento más crítico de la tormenta.
Además, el frío extremo podría generar heladas repentinas que hagan que las superficies parezcan mojadas pero estén completamente congeladas.
Una tormenta temprana pero peligrosa
Si bien este tipo de eventos es habitual en pleno invierno, su llegada a inicios de diciembre lo convierte en un episodio notable para la región.
La combinación de aire ártico, humedad y vientos intensos presenta un escenario que exige preparación por parte de residentes y autoridades.
Las autoridades continúan monitoreando el avance del sistema, que podría dejar efectos significativos antes de que el fin de semana traiga condiciones más estables.
Hasta entonces, gran parte del noreste permanecerá bajo alerta por tormentas de nieve, ráfagas fuertes y temperaturas peligrosamente bajas, detalló ‘Fox Weather‘.