Tormentas de diciembre ponen en alerta al noroeste del Pacífico con lluvias extremas y metros de nieve
Publicado el 12/06/2025 a las 19:00
- Tormentas de diciembre
- Riesgo alto de inundaciones
- Nieve histórica en montañas
El noroeste del Pacífico encara un escenario climático de alto impacto mientras una serie de tormentas invernales comienza a alinearse sobre la región.
Meteorólogos de AccuWeather advierten que las lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra y acumulaciones históricas de nieve podrían extenderse durante gran parte de diciembre.
La tormenta que cerró la semana apenas ofreció un anticipo de la actividad extrema que se espera en los próximos días.
Desde el sur de Columbia Británica hasta Washington y Oregón, las comunidades deberán prepararse para condiciones peligrosas y cambios rápidos en el clima.
Tormentas consecutivas y nevadas significativas
La primera de estas tormentas se adentrará tierra adentro este fin de semana, provocando intensas nevadas desde Montana hasta las llanuras del norte y centro.
Las zonas afectadas coinciden con regiones que ya recibieron fuertes nevadas la semana pasada, lo que incrementa el riesgo de acumulaciones peligrosas.
A medida que avance el fin de semana, otra tormenta seguirá el mismo corredor, dejando lluvias en áreas bajas y una mezcla invernal en las Cascadas de Washington.
Pero los meteorólogos aseguran que lo peor está por venir en las zonas occidentales de Washington, Oregón y el suroeste de Columbia Británica, donde caerán varios centímetros de lluvia durante la próxima semana.
Riesgo creciente de inundaciones y deslizamientos
El patrón tormentoso se mantendrá activo más allá del fin de semana, con sistemas que tocarán tierra cada uno o dos días y que afectarán desplazamientos, actividades escolares y rutinas diarias.
Entre lunes y martes, una tormenta podría ir acompañada de un “río atmosférico”, fenómeno que transporta una gran cantidad de humedad desde el Pacífico.
“Esa tormenta podría producir fuertes lluvias y un mayor riesgo de inundaciones en el oeste de Washington y Oregón”, señaló Kyle Lavery, meteorólogo de alertas de tormentas de AccuWeather.
En ese periodo, se esperan entre 2,5 y 10 cm de lluvia en gran parte del corredor de la I-5, con hasta 30 cm en zonas montañosas orientadas al oeste.
Cambios de patrón y nieve en niveles inusuales
La escorrentía generada por el río atmosférico podría desbordar arroyos y ríos cortos, generando inundaciones graves en zonas cercanas a las Cascadas y las montañas Olímpicas.
El meteorólogo jefe Bernie Rayno advirtió que una tormenta prevista para finales de la próxima semana podría indicar un cambio más amplio en el patrón invernal.
Se proyecta que ese sistema avanzará desde el Golfo de Alaska hacia las costas del noroeste, lo que permitiría que la nieve caiga a niveles más bajos de lo habitual.
Esto podría incluir acumulaciones en pasos montañosos, colinas y elevaciones intermedias que normalmente no registran nieve significativa.
Lluvias históricas y riesgo de avalanchas
Entre el 12 y el 16 de diciembre, otra serie de tormentas podría extenderse hasta el norte de California, con la posibilidad de nieve cercana al nivel del mar, según el meteorólogo Joe Lundberg.
La humedad abundante podría duplicar el promedio mensual de precipitaciones en ciudades como Seattle, que normalmente recibe 14,5 cm en diciembre.
Zonas bajas de Washington y Oregón podrían registrar entre 30 y 60 cm de lluvia, elevando drásticamente el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.
En las cumbres más altas, la nieve podría acumular entre 3 y 6 metros en las próximas dos semanas, aumentando el riesgo de avalanchas y afectando gravemente las condiciones en zonas bajas, según ‘AccuWeather‘.