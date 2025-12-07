Tormentas de diciembre ponen en alerta al noroeste del Pacífico con lluvias extremas y metros de nieve

Tormentas de diciembre

Riesgo alto de inundaciones

Nieve histórica en montañas

El noroeste del Pacífico encara un escenario climático de alto impacto mientras una serie de tormentas invernales comienza a alinearse sobre la región.

Meteorólogos de AccuWeather advierten que las lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra y acumulaciones históricas de nieve podrían extenderse durante gran parte de diciembre.

La tormenta que cerró la semana apenas ofreció un anticipo de la actividad extrema que se espera en los próximos días.

Desde el sur de Columbia Británica hasta Washington y Oregón, las comunidades deberán prepararse para condiciones peligrosas y cambios rápidos en el clima.

Tormentas consecutivas y nevadas significativas

La primera de estas tormentas se adentrará tierra adentro este fin de semana, provocando intensas nevadas desde Montana hasta las llanuras del norte y centro.

Las zonas afectadas coinciden con regiones que ya recibieron fuertes nevadas la semana pasada, lo que incrementa el riesgo de acumulaciones peligrosas.

A medida que avance el fin de semana, otra tormenta seguirá el mismo corredor, dejando lluvias en áreas bajas y una mezcla invernal en las Cascadas de Washington.

Pero los meteorólogos aseguran que lo peor está por venir en las zonas occidentales de Washington, Oregón y el suroeste de Columbia Británica, donde caerán varios centímetros de lluvia durante la próxima semana.