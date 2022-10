Tormenta tropical Julia amenaza con convertirse en huracán en el Caribe

¿Dónde golpeará Julia?

Por lo pronto, San Andrés, Providencia y las Islas de Santa Catalina, en Colombia, y desde Puerto Cabezas hasta la frontera con Honduras, en Nicaragua, se encuentran bajo Vigilancia de Huracán. También una Vigilancia de tormenta tropical está efecto para la zona que va desde el sur de Bluefields hasta la frontera de Nicaragua con Costa Rica, y para la frontera de Nicaragua/Honduras hasta Punta Patuca.

En vista de la situación, no solo el gobierno de Nicaragua ha encendido la alarmas sino que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que su gobierno estaba preparando refugios en las islas que serán azotadas por Julia. De hecho, las autoridades de San Andrés anunciaron un toque de queda desde las 6:00 de la mañana del sábado, apuntó The Associated Press.