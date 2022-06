La tormenta tropical Blas podría convertirse en huracán en el sur de México este mismo miércoles

Las autoridades indicaron que después de que Blas alcance la fuerza de huracán es probable que comience a debilitarse

Se trata de la segunda tormenta nombrada de la temporada

Se pronostica que la tormenta tropical Blas, la segunda tormenta nombrada de la temporada del Pacífico oriental, se convertirá en huracán este miércoles 15 de junio frente al sur de México, aunque no se espera que represente una amenaza para tierra, de acuerdo con información reseñada por la agencia The Associated Press.

El Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC por sus siglas en inglés) dijo que después de alcanzar la fuerza de un huracán, Blas probablemente comenzaría a debilitarse más adelante en la semana a medida que avanza hacia el océano abierto.

¿Dónde impactará la tormenta tropical Blas?

La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 85 kph (50 mph) el martes por la noche. Su centro estaba a unos 465 kilómetros (290 millas) al sur-sureste del puerto mexicano de Manzanillo y avanzaba hacia el norte a 7 kph (5 mph). El centro de huracanes dijo que aunque no se pronostica que la tormenta toque tierra, aún podría causar peligrosas condiciones de oleaje a lo largo de la costa.

La primera tormenta con nombre de la temporada del Pacífico, el huracán Agatha, tocó tierra cerca de Puerto Ángel en el estado de Oaxaca el 30 de mayo con vientos máximos sostenidos de 165 kph (105 mph). Las autoridades dijeron que las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados ​​por las fuertes lluvias de Agatha mataron al menos a nueve personas, con otras cinco desaparecidas y sospechosas de estar muertas.