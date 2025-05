Se anticipa la primera tormenta tropical de 2025 en el Pacífico antes de finalizar mayo

Aunque actualmente no hay actividad tropical significativa en ninguna de las cuencas, algunas lluvias y tormentas eléctricas en el Pacífico muestran signos de organización.

Aunque no se espera un escenario como el del huracán Hilary en 2023, los meteorólogos prevén humedad tropical que podría afectar al suroeste de EE.UU.

Conclusión: vigilancia sobre Alvin y más

El fenómeno incluso transformó el Valle de la Muerte en un lago temporal.

Hilary fue responsable de varias muertes y daños estimados en mil millones de dólares.

Las aguas frente a la costa de California están más frías de lo normal, lo que podría modificar la trayectoria de cualquier tormenta.

No obstante, los expertos no descartan que tormentas no tropicales contribuyan a lluvias significativas en estados como Nevada y California.