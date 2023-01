Yaneymi Carrasco, una inmigrante de Cuba de 34 años, canceló su trabajo limpiando casas y avisó a todos sus clientes que no la esperaran éste martes 24 de enero ya que no quiso arriesgarse a manejar bajo la lluvia. “¡Muchacho, esto no es fácil! Prefiero perder unos chavos (dinero) que arriesgarme a manejar en la lluvia” dijo Carrasco en entrevista.

La señora Carrasco llevó a sus dos hijos a la escuela y cuando vio las nubes negras que se posaban sobre su casa en Katy, Texas, decidió no salir. “Los chicos están en la escuela, y si algo pasa vuelo pa’llá porque estoy a dos bloques. Pero si hubiera salido a trabajar estaría lejos y con la preocupación de los tornados” dijo la mujer por teléfono. Archivado como: Tormenta Texas.