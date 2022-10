Tormenta Julia azota a Nicaragua y El Salvador con lluvias torrenciales

TORMENTA DEVASTADORA EN CENTROAMÉRICA. La tormenta tropical Julia azota a Nicaragua y El Salvador con lluvias torrenciales y los meteorólogos aseguran que la amenaza aún no termina, pues la excesiva cantidad de agua continuará afectando la región.

Inundaciones y deslizamientos

Según el NHC, Julia continuará debilitándose hasta disiparse, pero aún así las peligrosas lluvias torrenciales se mantendrán hasta el martes. La cantidad de agua descontrolada que ha traído Julia y que continuará trayendo en las próximas horas aumenta el riesgo de inundaciones y desbordamiento de ríos, especialmente porque el suelo en la región está saturado de toda el agua que ha recibido durante la temporada.

Hasta el domingo en la noche, Nicaragua no había reportado ningún fallecido, pero la vicepresidenta Rosario Murillo informó que Julia había dejado unas 5,000 casas afectadas, entre ellas 2,000 dañadas y el resto sólo inundadas, además de unas 7,500 personas damnificadas. En la costa del Pacífico la situación era también grave con casi 80 ríos desbordados, detalló The Associated Press.