Una tormenta invernal histórica azota los Grandes Lagos con más de medio metro de nieve

Tormenta invernal histórica en EEUU

Nieve récord en los Grandes Lagos

Vientos peligrosos y cortes eléctricos

El invierno llegó antes de tiempo al norte de Estados Unidos. Una poderosa tormenta de nieve por efecto lacustre cubre los Grandes Lagos con acumulaciones de hasta 60 centímetros, mientras el Servicio Meteorológico Nacional emite la primera alerta de tormenta invernal para Chicago en siete años.

Las autoridades advierten que las condiciones climáticas serán “peligrosas o imposibles para viajar”, debido a la intensa nevada y a la visibilidad reducida. En algunas zonas cercanas al lago Michigan, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 30 mph, agravando el panorama para conductores y residentes.

El fenómeno, impulsado por el aire frío procedente de Canadá y la humedad del lago, marca el inicio de una temporada invernal influenciada por La Niña, que podría traer temperaturas extremas y precipitaciones superiores a lo normal.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que la situación podría volverse “potencialmente mortal” bajo las bandas de nieve más intensas y estacionarias, especialmente en el noroeste de Indiana y el suroeste de Michigan, donde las acumulaciones podrían duplicarse.

Primeras nevadas significativas del otoño

El sistema de baja presión que generó nieve en las Dakotas se desplazó rápidamente hacia el este, afectando a Illinois, Michigan, Indiana y Nueva York. Según el Centro de Pronósticos de FOX, la humedad proveniente del Golfo de México y el aire gélido canadiense se combinan para crear el escenario perfecto de una tormenta invernal temprana.

Para el domingo, la baja presión se situará sobre el centro de Illinois, extendiendo la nevada hacia el noreste del país. Las proyecciones indican que el noroeste de Indiana podría recibir hasta dos pies de nieve, mientras que Michigan y el norte del estado de Nueva York acumularían entre 8 y 12 pulgadas.

Las carreteras interestatales podrían cerrar de manera temporal debido a la acumulación de nieve y el hielo negro. Autoridades locales recomiendan evitar los desplazamientos innecesarios y mantener suministros básicos en los hogares ante posibles cortes de energía.

Esta tormenta representa el primer gran desafío climático del invierno para la región del Medio Oeste, que ya experimenta una caída abrupta de temperaturas tras semanas de clima templado.