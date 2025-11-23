Tormenta invernal extrema activa alertas en varios estados: riesgo de hasta 45 centímetros de nieve

Tormenta invernal activa alerta

Nevadas afectarán varios estados

Riesgo alto en carreteras

Una amplia franja del país permanece bajo advertencias y avisos de clima invernal emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), con pronósticos que anticipan acumulaciones de nieve que podrían superar los 45 centímetros en zonas específicas.

Las autoridades han reiterado que estas condiciones llegarán en plena temporada de viajes, una de las más concurridas del año, generando preocupación por la seguridad en carreteras y la posibilidad de interrupciones significativas.

De acuerdo con ‘Newsweek’, las alertas señalan desde nevadas intensas y ráfagas violentas de viento hasta episodios de lluvia helada, un cóctel que aumenta el riesgo de accidentes y complica la movilidad.

El NWS advirtió que la mala visibilidad, el hielo en carreteras y las ráfagas podrían acompañar al sistema invernal mientras avanza por el oeste y el norte del país.

Condiciones extremas desde California hasta Alaska

Las zonas afectadas abarcan regiones montañosas de Colorado, áreas elevadas de Nevada y extensas regiones cubiertas de nieve en Alaska.

Los avisos del NWS comprenden múltiples amenazas: fuertes nevadas, viento intenso y superficies heladas capaces de generar hipotermia o congelación si no se toman precauciones.

En el sur de California, las advertencias se han emitido para los condados de San Bernardino y Riverside, con acumulaciones que podrían alcanzar entre 30 y 40 centímetros por encima de los 2,277 metros.

El NWS alertó que viajar en estas zonas “podría ser muy difícil” y afectar incluso el transporte público durante las primeras horas del viernes.