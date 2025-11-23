Tormenta invernal extrema activa alertas en varios estados: riesgo de hasta 45 centímetros de nieve
Publicado el 11/23/2025 a las 14:20
- Tormenta invernal activa alerta
- Nevadas afectarán varios estados
- Riesgo alto en carreteras
Una amplia franja del país permanece bajo advertencias y avisos de clima invernal emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), con pronósticos que anticipan acumulaciones de nieve que podrían superar los 45 centímetros en zonas específicas.
Las autoridades han reiterado que estas condiciones llegarán en plena temporada de viajes, una de las más concurridas del año, generando preocupación por la seguridad en carreteras y la posibilidad de interrupciones significativas.
De acuerdo con ‘Newsweek’, las alertas señalan desde nevadas intensas y ráfagas violentas de viento hasta episodios de lluvia helada, un cóctel que aumenta el riesgo de accidentes y complica la movilidad.
El NWS advirtió que la mala visibilidad, el hielo en carreteras y las ráfagas podrían acompañar al sistema invernal mientras avanza por el oeste y el norte del país.
Condiciones extremas desde California hasta Alaska
Las zonas afectadas abarcan regiones montañosas de Colorado, áreas elevadas de Nevada y extensas regiones cubiertas de nieve en Alaska.
Los avisos del NWS comprenden múltiples amenazas: fuertes nevadas, viento intenso y superficies heladas capaces de generar hipotermia o congelación si no se toman precauciones.
En el sur de California, las advertencias se han emitido para los condados de San Bernardino y Riverside, con acumulaciones que podrían alcanzar entre 30 y 40 centímetros por encima de los 2,277 metros.
El NWS alertó que viajar en estas zonas “podría ser muy difícil” y afectar incluso el transporte público durante las primeras horas del viernes.
Acumulaciones peligrosas en zonas montañosas de California
En las montañas del norte del condado de Ventura, incluidas localidades como Mount Pinos y Lockwood Valley, se esperan hasta seis pulgadas de nieve por encima de los 6,000 pies.
Los meteorólogos recomiendan a los conductores llevar cadenas de forma obligatoria debido a los riesgos de derrapes y caminos helados.
Las zonas montañosas del condado de Mono, con ciudades como Mammoth Lakes, también enfrentan acumulaciones superiores a 30 centímetros.
El NWS subrayó que “las ráfagas de viento podrían derribar ramas de árboles”, lo que aumentaría los peligros en pasos elevados.
Nevada y Alaska enfrentan impactos severos
En Eastern Sierra Slopes y las White Mountains del condado de Inyo, las nevadas superarán las 12 pulgadas en elevaciones por encima de 9,500 pies, afectando gravemente los pasos principales.
Mientras tanto, en Nevada, ciudades como Yerington, Hawthorne y Mina están bajo alerta por nieve de hasta 30 centímetros y vientos que podrían alcanzar los 96 km/h.
El NWS recomendó extremar precauciones ante carreteras resbaladizas, especialmente en zonas rural-montañosas.
En Alaska, regiones como Fairbanks y áreas cercanas al río Yukon podrían registrar entre 6 y 12 pulgadas de nieve acumulada hasta el domingo, afectando rutas clave como las carreteras Steese y Elliott.
Lluvia helada y más nieve en Alaska
En la carretera Klondike se esperan entre 20 y 25 centímetros adicionales, con vientos de hasta 48 km/h y acumulados totales que oscilarán entre 30 y 35 centímetros.
Anchorage se encuentra bajo alerta por lluvia helada, con superficies peligrosamente resbaladizas debido a la recongelación prevista para la madrugada del viernes.
El NWS advirtió que puentes y pasos elevados podrían volverse extremadamente peligrosos, afectando los desplazamientos nocturnos y matutinos.
Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios durante este periodo.
Recomendaciones del NWS ante el riesgo invernal
El NWS recuerda que quienes deben viajar deben llevar linterna, comida y agua en caso de quedar atrapados en la carretera durante una emergencia.
Las autoridades sugieren llamar al 511 para conocer las condiciones viales actualizadas en el estado correspondiente.
También recomiendan precaución al caminar sobre escaleras, aceras y entradas de vehículos por riesgo de superficies heladas.
El servicio subraya la importancia de reducir la velocidad, activar luces y mantener distancia al conducir en zonas afectadas.
Qué esperar en las próximas horas
El NWS exhortó al público a mantenerse atento a cambios bruscos del clima, especialmente en regiones elevadas donde las acumulaciones pueden aumentar rápidamente, pues la tormenta invernal activa alerta.
Para quienes planean viajar, se recomienda informar a un familiar sobre el itinerario y portar un kit de emergencia con radio, mantas, cables, palas y alimentos no perecederos.
Las autoridades también recuerdan consultar los medios locales y la página oficial del NWS para actualizaciones en tiempo real.
Aunque las condiciones podrían mejorar gradualmente hacia la próxima semana, las próximas horas serán clave para evitar accidentes y proteger vidas ante un sistema invernal de gran intensidad, detalló ‘Newsweek‘.