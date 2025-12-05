Tormenta invernal traerá nieve, hielo y riesgos de resbalones en Virginia, Maryland y Delaware
Publicado el 12/05/2025 a las 14:46
- Tormenta invernal en Virginia
- Nieve complica desplazamientos
- Aeropuertos anticipan retrasos
Una franja de nieve y hielo avanza sobre el Atlántico medio como parte de una tormenta de rápido desplazamiento que afecta al este de Estados Unidos.
Los meteorólogos de AccuWeather han seguido el sistema por más de una semana y advierten que las condiciones peligrosas persistirán hasta la noche del viernes.
Las primeras acumulaciones ya están generando superficies resbaladizas en varios puntos de la región, especialmente en zonas donde el aire frío domina antes de la llegada del sistema.
“Habrá mucho aire frío antes de la tormenta”, explicó Dan DePodwin, director sénior de operaciones de pronóstico de AccuWeather.
Nieve en el Atlántico medio y mezcla invernal para Nueva York
Según los expertos, gran parte de la precipitación caerá en forma de nieve y hielo en el borde norte del sistema antes de convertirse en aire seco más al norte.
La nieve se moverá hacia las partes centrales de los Apalaches y se desvanecerá entre el Atlántico medio superior y el sur de Nueva Inglaterra.
Una mezcla de lluvia y nieve podría registrarse temporalmente en la ciudad de Nueva York durante la noche del viernes.
“Esta es una tormenta invernal impresionante para los estándares de principios de diciembre”, señaló Carl Erickson, también director de operaciones de pronóstico de AccuWeather.
Acumulaciones y carreteras peligrosas en Virginia
Los conductores en Roanoke, Harrisonburg y Richmond deben prepararse para entre 5 y 10 centímetros de nieve a lo largo del viernes.
Las carreteras de Virginia se volverán especialmente resbaladizas, lo que podría complicar los desplazamientos matutinos y vespertinos.
Erickson confirmó que “se han reportado trompos y accidentes en carreteras nevadas y resbaladizas”, advirtiendo que las condiciones pueden empeorar con el descenso de temperaturas.
Aunque la tormenta se disipe más tarde el viernes, zonas húmedas y con aguanieve podrían congelarse rápidamente por la noche.
Retrasos en aeropuertos y riesgo de placas de hielo
Las condiciones climáticas podrían generar retrasos en aeropuertos regionales y en grandes terminales como Washington DC, Baltimore, Filadelfia y Nueva York.
Operaciones de descongelación obligatorias podrían afectar los itinerarios tanto en tierra como en aire.
La humedad persistente también favorecerá la formación de niebla helada, llovizna congelada y superficies engañosamente húmedas que podrían estar completamente congeladas.
Las autoridades recomiendan precaución a peatones y conductores debido al riesgo de placas de hielo en áreas no tratadas.
Lluvias torrenciales en el sureste del país
Más al sur, la lluvia se desplazará hacia el norte de Florida, Georgia y las Carolinas, trayendo períodos de aguaceros intensos.
Se estiman entre 2,5 y 5 centímetros de precipitación, aunque áreas aisladas podrían alcanzar hasta 10 centímetros.
Las lluvias podrían causar inundaciones urbanas y encharcamientos en las carreteras del sureste.
Los aeropuertos de Atlanta y Charlotte podrían experimentar retrasos debido a pistas mojadas y mala visibilidad.
Un alivio parcial en medio de la sequía
Pese a los riesgos, la lluvia representa un alivio en zonas que han enfrentado sequías prolongadas e incendios forestales.
Meteorólogos destacan que la humedad ayudará a estabilizar el suelo y disminuir el riesgo de nuevos incendios.
Aun así, las autoridades piden mantenerse atentos a los avisos meteorológicos durante el resto de la semana.
La tormenta continuará desplazándose hacia el noreste, dejando tras de sí una combinación de nieve, hielo y lluvia que marcará el cierre de la semana en gran parte del este del país, apuntó ‘AccuWeather‘.