Tormenta invernal traerá nieve, hielo y riesgos de resbalones en Virginia, Maryland y Delaware

Tormenta invernal en Virginia

Nieve complica desplazamientos

Aeropuertos anticipan retrasos

Una franja de nieve y hielo avanza sobre el Atlántico medio como parte de una tormenta de rápido desplazamiento que afecta al este de Estados Unidos.

Los meteorólogos de AccuWeather han seguido el sistema por más de una semana y advierten que las condiciones peligrosas persistirán hasta la noche del viernes.

Las primeras acumulaciones ya están generando superficies resbaladizas en varios puntos de la región, especialmente en zonas donde el aire frío domina antes de la llegada del sistema.

“Habrá mucho aire frío antes de la tormenta”, explicó Dan DePodwin, director sénior de operaciones de pronóstico de AccuWeather.

Nieve en el Atlántico medio y mezcla invernal para Nueva York

Según los expertos, gran parte de la precipitación caerá en forma de nieve y hielo en el borde norte del sistema antes de convertirse en aire seco más al norte.

La nieve se moverá hacia las partes centrales de los Apalaches y se desvanecerá entre el Atlántico medio superior y el sur de Nueva Inglaterra.

Una mezcla de lluvia y nieve podría registrarse temporalmente en la ciudad de Nueva York durante la noche del viernes.

“Esta es una tormenta invernal impresionante para los estándares de principios de diciembre”, señaló Carl Erickson, también director de operaciones de pronóstico de AccuWeather.