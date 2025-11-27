Nevadas y retrasos masivos: tormenta invernal complica el regreso después de Thanksgiving

Tormenta invernal afecta viajes

Nevadas complican aeropuertos clave

Riesgo de inundaciones continúa

Segun informa foxweather, La tormenta invernal prevista durante el fin de semana impactará el retorno posterior al Thanksgiving, afectando a millones de viajeros en más de cuarenta estados estadounidenses.

Las nevadas comenzarán a intensificarse desde el viernes, complicando la movilidad aérea y terrestre en distintas regiones del país, especialmente en áreas con tráfico de retorno muy elevado.

El Centro de Pronóstico FOX indicó que el fenómeno surge por la combinación de aire ártico y una caída en la corriente en chorro sobre la zona norte.

Se espera que el sistema genere acumulaciones significativas en varias regiones, afectando condiciones de visibilidad, operación de transporte y rutas principales utilizadas por viajeros durante estos días festivos.

Nevadas complican zonas del Medio Oeste

En el Medio Oeste se proyectan acumulaciones de cinco a ocho pulgadas de nieve, impactando directamente ciudades como Des Moines, Milwaukee, Chicago y Madison durante el fin de semana.

Las autoridades advierten que estas nevadas podrían complicar los desplazamientos en carretera y provocar retrasos considerables en la operación de aeropuertos que concentran alto flujo de viajeros.

Las zonas cercanas a los Grandes Lagos podrían experimentar acumulaciones mayores debido a efectos locales, generando condiciones aún más severas para los residentes y visitantes en tránsito.

Estas nevadas intensas podrían afectar actividades cotidianas, tránsito regional y operaciones logísticas, con impactos que probablemente se prolonguen durante varios días adicionales posteriores al evento.