Nevadas y retrasos masivos: tormenta invernal complica el regreso después de Thanksgiving
Publicado el 11/26/2025 a las 23:06
- Tormenta invernal afecta viajes
- Nevadas complican aeropuertos clave
- Riesgo de inundaciones continúa
Segun informa foxweather, La tormenta invernal prevista durante el fin de semana impactará el retorno posterior al Thanksgiving, afectando a millones de viajeros en más de cuarenta estados estadounidenses.
Las nevadas comenzarán a intensificarse desde el viernes, complicando la movilidad aérea y terrestre en distintas regiones del país, especialmente en áreas con tráfico de retorno muy elevado.
El Centro de Pronóstico FOX indicó que el fenómeno surge por la combinación de aire ártico y una caída en la corriente en chorro sobre la zona norte.
Se espera que el sistema genere acumulaciones significativas en varias regiones, afectando condiciones de visibilidad, operación de transporte y rutas principales utilizadas por viajeros durante estos días festivos.
Nevadas complican zonas del Medio Oeste
En el Medio Oeste se proyectan acumulaciones de cinco a ocho pulgadas de nieve, impactando directamente ciudades como Des Moines, Milwaukee, Chicago y Madison durante el fin de semana.
Las autoridades advierten que estas nevadas podrían complicar los desplazamientos en carretera y provocar retrasos considerables en la operación de aeropuertos que concentran alto flujo de viajeros.
Las zonas cercanas a los Grandes Lagos podrían experimentar acumulaciones mayores debido a efectos locales, generando condiciones aún más severas para los residentes y visitantes en tránsito.
Estas nevadas intensas podrían afectar actividades cotidianas, tránsito regional y operaciones logísticas, con impactos que probablemente se prolonguen durante varios días adicionales posteriores al evento.
Tormenta invernal presiona aeropuertos
Aeropuertos como Chicago O’Hare, Midway, Milwaukee Mitchell International y Detroit Metropolitan enfrentarán condiciones complejas debido a la tormenta invernal que coincide con el retorno posterior a las celebraciones.
Se anticipan retrasos significativos por acumulación de nieve, vientos racheados y reducciones en la visibilidad, factores que afectarán la operación general de vuelos nacionales e internacionales.
Las complicaciones podrían extenderse hasta el lunes, ya que el sistema avanza lentamente y exige trabajos continuos de limpieza y mantenimiento en pistas y accesos aeroportuarios.
Los viajeros deben prepararse para alteraciones prolongadas, posibles cancelaciones y reprogramaciones que afectarán su regreso, considerando el elevado volumen de desplazamientos en estas fechas.
Lluvias intensas amenazan el sur
En el lado cálido del sistema, estados del sur enfrentarán fuertes lluvias, tormentas eléctricas y vientos racheados, afectando ciudades como Dallas, Nashville y Little Rock.
Ya se emitió un riesgo de inundación repentina de nivel uno de cuatro en el este de Texas, Arkansas y Luisiana debido a la saturación del terreno.
Las precipitaciones estimadas entre dos y cinco centímetros podrían complicar áreas vulnerables, incrementando riesgos de desbordamientos y afectaciones en vías principales utilizadas por residentes.
Las autoridades recomiendan extrema precaución, especialmente en zonas que han registrado lluvias recientes, donde el drenaje comprometido aumenta probabilidades de inundaciones súbitas durante el fin de semana.
Tormenta invernal previa agrava situación
Una tormenta invernal previa ya afectaba al Alto Medio Oeste, complicando aún más el panorama general y generando condiciones peligrosas antes del nuevo sistema pronosticado.
Hasta el miércoles por la mañana se habían registrado más de mil cien vuelos retrasados o interrumpidos debido a este primer evento climático severo.
En Dakota del Norte y del Sur se acumularon entre ocho y doce pulgadas de nieve, dificultando la movilidad y preparación ante la tormenta que se aproxima.
El impacto consecutivo de ambos sistemas incrementa riesgos, retrasa operaciones y mantiene en alerta a comunidades que ya enfrentan condiciones de invierno extremadamente desafiantes.
Viajeros enfrentarán un fin de semana crítico
Con dos tormentas invernales consecutivas, millones de viajeros enfrentarán un fin de semana especialmente difícil, marcado por retrasos, cancelaciones y condiciones riesgosas en carretera y aire.
Las autoridades recomiendan revisar itinerarios, considerar reprogramaciones y mantenerse informados sobre cambios repentinos en el clima que podrían afectar trayectos planificados después del feriado.
La extensión del sistema y su impacto en múltiples estados complican la logística general, incrementando tiempos de viaje y reduciendo la capacidad de respuesta del transporte.
Este panorama exige planificación anticipada y cautela, especialmente en áreas donde la nieve, lluvia intensa y vientos racheados coincidirán durante este periodo de desplazamiento masivo nacional.