Tormenta invernal en Estados Unidos amenaza millones de hogares

Tormenta invernal afecta 13 estados

Nieve y vientos azotan carreteras

NWS emite alertas por peligro

Segun informa newsweek, El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas de tormenta invernal en 13 estados de Estados Unidos ante la previsión de fuertes nevadas, vientos intensos y hielo que podrían crear condiciones extremadamente peligrosas desde la noche del domingo hasta el martes.

Los meteorólogos advierten que la acumulación de nieve podría alcanzar hasta 15 pulgadas (38 centímetros) en algunas zonas, dificultando los desplazamientos y provocando una reducción drástica de la visibilidad.

Las autoridades han pedido a los residentes evitar los viajes innecesarios y preparar sus hogares ante posibles cortes de energía, carreteras intransitables y temperaturas bajo cero.

Los estados bajo alerta son Tennessee, Carolina del Norte, Virginia, Illinois, Indiana, Michigan, Pensilvania, Ohio, Nueva York, Kentucky, Wisconsin, Maryland y Maine, según el NWS.

Fuertes nevadas y viento en el sur y los Apalaches



En Tennessee, las montañas de los condados de Blount, Cocke y Sevier podrían registrar hasta 15 pulgadas de nieve, especialmente en las zonas más elevadas de Mount LeConte y Newfound Gap, con ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora.

Las áreas de Upper Cumberland, Bledsoe y Scott podrían recibir entre una y dos pulgadas de nieve acumulada, y los meteorólogos prevén lluvias intensas en las zonas bajas con acumulaciones de hasta 7,6 centímetros.

En Carolina del Norte, se espera que las condiciones invernales persistan hasta el martes por la mañana, con hasta 25 centímetros de nieve por encima de los 1.000 metros de altitud, y más de 30 centímetros en las montañas Humeantes.

Las ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora podrían generar ventiscas y cortes de luz, especialmente en los condados de Ashe, Watauga y Avery, donde la acumulación podría alcanzar los 10 centímetros.