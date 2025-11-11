Tormenta invernal en Estados Unidos amenaza millones de hogares
Publicado el 10/11/2025 a las 19:42
- Tormenta invernal afecta 13 estados
- Nieve y vientos azotan carreteras
- NWS emite alertas por peligro
Segun informa newsweek, El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas de tormenta invernal en 13 estados de Estados Unidos ante la previsión de fuertes nevadas, vientos intensos y hielo que podrían crear condiciones extremadamente peligrosas desde la noche del domingo hasta el martes.
Los meteorólogos advierten que la acumulación de nieve podría alcanzar hasta 15 pulgadas (38 centímetros) en algunas zonas, dificultando los desplazamientos y provocando una reducción drástica de la visibilidad.
Las autoridades han pedido a los residentes evitar los viajes innecesarios y preparar sus hogares ante posibles cortes de energía, carreteras intransitables y temperaturas bajo cero.
Los estados bajo alerta son Tennessee, Carolina del Norte, Virginia, Illinois, Indiana, Michigan, Pensilvania, Ohio, Nueva York, Kentucky, Wisconsin, Maryland y Maine, según el NWS.
Fuertes nevadas y viento en el sur y los Apalaches
En Tennessee, las montañas de los condados de Blount, Cocke y Sevier podrían registrar hasta 15 pulgadas de nieve, especialmente en las zonas más elevadas de Mount LeConte y Newfound Gap, con ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora.
Las áreas de Upper Cumberland, Bledsoe y Scott podrían recibir entre una y dos pulgadas de nieve acumulada, y los meteorólogos prevén lluvias intensas en las zonas bajas con acumulaciones de hasta 7,6 centímetros.
En Carolina del Norte, se espera que las condiciones invernales persistan hasta el martes por la mañana, con hasta 25 centímetros de nieve por encima de los 1.000 metros de altitud, y más de 30 centímetros en las montañas Humeantes.
Las ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora podrían generar ventiscas y cortes de luz, especialmente en los condados de Ashe, Watauga y Avery, donde la acumulación podría alcanzar los 10 centímetros.
Tormenta invernal en Estados Unidos golpea el medio oeste
En Illinois, las nevadas por efecto lacustre podrían dejar hasta 25 centímetros de nieve en los condados cercanos al lago Michigan, incluyendo Cook, Will y Lake, donde la visibilidad será casi nula y las ráfagas superarán los 48 km/h.
El NWS advirtió que “las condiciones podrían pasar de seguras a peligrosas en pocos kilómetros”, especialmente al este de la Interestatal 57.
En Indiana, los condados de Lake y Porter podrían registrar entre 15 y 30 centímetros de nieve hasta el martes, con vientos del norte que superarán los 48 km/h.
Más al norte, en los condados de Elkhart, Kosciusko y Pulaski, se esperan hasta 6 pulgadas de nieve, mientras que Cass y Miami recibirían cerca de 2 pulgadas.
Nieve, hielo y peligro en el noreste del país
El noreste de Ohio experimentará entre 7 y 12 centímetros de nieve hasta el mediodía del martes, y el Departamento de Transporte pidió a los conductores “adaptar su velocidad a las condiciones invernales”.
En Pensilvania, los condados de Elk y McKean podrían recibir hasta 5 pulgadas de nieve, y los vientos de hasta 64 km/h afectarán el noroeste del estado.
Las zonas montañosas de Virginia Occidental también están bajo alerta, con acumulaciones de hasta 8 pulgadas de nieve en los condados de Pocahontas, Randolph y Webster, y ráfagas de 45 millas por hora.
En Nueva York, los condados de Wayne, Oswego y Erie podrían recibir entre 7 y 9 pulgadas de nieve, mientras que se prevé lluvia helada e hielo en Jefferson y Lewis, aumentando el riesgo de accidentes.
Tormenta invernal en Estados Unidos afecta el norte y el Atlántico
En Wisconsin, las zonas de Milwaukee, Racine y Kenosha podrían recibir hasta 5 pulgadas de nieve y experimentar un rápido deterioro de las condiciones de viaje durante la madrugada del lunes.
En Maryland, el condado de Garrett podría recibir entre 3 y 6 pulgadas de nieve, con vientos de hasta 40 mph, lo que podría provocar apagones.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante las nevadas por efecto lacustre “el clima puede variar drásticamente en pocos kilómetros”, afectando la visibilidad y las carreteras.
Las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse informados, reducir la velocidad y llevar linterna, ropa térmica, comida y agua en caso de quedar atrapados en la nieve.