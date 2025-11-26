Tormenta invernal amenaza con hasta 50 centímetros de nieve y condiciones de “peligro mortal” en varios estados

Tormenta invernal deja condiciones peligrosas

Viajes peligrosos por ventiscas

Vientos fuertes reducen visibilidad

Una extensa franja del país permanece bajo advertencias de tormenta invernal que podrían dejar acumulaciones de nieve de hasta 50 centímetros en algunas regiones, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La agencia alertó que estas condiciones harán que viajar sea “peligroso y potencialmente mortal” entre el miércoles y el jueves, y en ciertos lugares incluso hasta el sábado.

Las advertencias incluyen fuertes nevadas, ráfagas intensas de viento y visibilidad reducida, un escenario especialmente complicado para quienes se movilizarán por el feriado de Acción de Gracias.

Los expertos advierten que las ventiscas podrían volver intransitables carreteras clave durante los horarios pico de viaje.

Estados del norte y el medio oeste enfrentan acumulaciones extremas

Las alertas más severas se concentran en Wisconsin, Michigan, Minnesota, Pensilvania, Nueva York, Washington, Montana y Ohio, donde se esperan cantidades significativas de nieve y vientos peligrosos.

En el condado de Vilas, Wisconsin, se proyectan hasta 45 cm de nieve en el noroeste y alrededor de 38 cm en otras áreas, junto con vientos de 64 km/h que podrían causar cortes de electricidad.

Otros condados como Price, Burnett, Sawyer y Washburn, incluidas áreas tribales, podrían registrar entre 13 y 28 cm, con vientos de hasta 72 km/h y visibilidad inferior a 400 metros.

Estas condiciones podrían extenderse hasta el jueves por la mañana, complicando los desplazamientos festivos.