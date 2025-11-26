Tormenta invernal amenaza con hasta 50 centímetros de nieve y condiciones de “peligro mortal” en varios estados
Publicado el 11/26/2025 a las 15:40
- Tormenta invernal deja condiciones peligrosas
- Viajes peligrosos por ventiscas
- Vientos fuertes reducen visibilidad
Una extensa franja del país permanece bajo advertencias de tormenta invernal que podrían dejar acumulaciones de nieve de hasta 50 centímetros en algunas regiones, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
La agencia alertó que estas condiciones harán que viajar sea “peligroso y potencialmente mortal” entre el miércoles y el jueves, y en ciertos lugares incluso hasta el sábado.
Las advertencias incluyen fuertes nevadas, ráfagas intensas de viento y visibilidad reducida, un escenario especialmente complicado para quienes se movilizarán por el feriado de Acción de Gracias.
Los expertos advierten que las ventiscas podrían volver intransitables carreteras clave durante los horarios pico de viaje.
Estados del norte y el medio oeste enfrentan acumulaciones extremas
Las alertas más severas se concentran en Wisconsin, Michigan, Minnesota, Pensilvania, Nueva York, Washington, Montana y Ohio, donde se esperan cantidades significativas de nieve y vientos peligrosos.
En el condado de Vilas, Wisconsin, se proyectan hasta 45 cm de nieve en el noroeste y alrededor de 38 cm en otras áreas, junto con vientos de 64 km/h que podrían causar cortes de electricidad.
Otros condados como Price, Burnett, Sawyer y Washburn, incluidas áreas tribales, podrían registrar entre 13 y 28 cm, con vientos de hasta 72 km/h y visibilidad inferior a 400 metros.
Estas condiciones podrían extenderse hasta el jueves por la mañana, complicando los desplazamientos festivos.
Michigan anticipa fuertes nevadas y vientos que reducen la visibilidad
En Michigan, los condados de Calhoun, Allegan, Barry, Kalamazoo y Van Buren se preparan para recibir entre 2 y 8 pulgadas de nieve y vientos de 55 mph que podrían volver los desplazamientos “mortales”.
Las autoridades indican que la visibilidad podría caer por debajo de un cuarto de milla, generando riesgos severos en carreteras interestatales.
Condados más al norte como Charlevoix, Crawford, Otsego, Roscommon y Kalkaska anticipan entre 15 y 45 cm de nieve y ráfagas de hasta 72 km/h hasta el viernes por la noche.
En Iron y el sur de Houghton podrían caer hasta 53 cm, especialmente cerca del lago Superior, donde se espera el impacto más fuerte.
Minnesota, Pensilvania y Nueva York bajo advertencias intensas
Varios condados de Minnesota podrían recibir entre 2 y 7 pulgadas de nieve acompañadas de vientos cercanos a 50 mph que reducirían la visibilidad a mínimos peligrosos.
En Pensilvania, condados como Cameron, Elk y Potter podrían ver hasta 7 pulgadas de nieve desde el jueves hasta el sábado, mientras que McKean y Warren anticipan hasta 12 pulgadas.
Además, en Nueva York, las condiciones más severas se esperan en Jefferson, Lewis, Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus y el sur de Erie, con hasta 50 cm de nieve y vientos de 80 km/h hasta el sábado.
Otros condados del norte podrían recibir entre 5 y 12 cm con ráfagas igualmente peligrosas.
El noroeste y las Montañas Rocosas también están bajo riesgo
En Washington, áreas como Leavenworth, Plain y Stevens Pass verán entre 4 y 10 pulgadas dependiendo de la altitud, complicando pasos montañosos clave.
En Montana, se esperan entre 10 y 18 cm en zonas del centro-norte, mientras que regiones del noroeste podrían acumular hasta 30 cm en sus puntos más altos.
Ohio también enfrenta un panorama difícil, con condados como Ashtabula, Cuyahoga y Lake esperando hasta 13 pulgadas de nieve y vientos de 50 mph.
Las condiciones más severas se ubican al sur de la I-90 y en el noreste del condado de Ashtabula.
Autoridades piden evitar viajes y prepararse para emergencias
El NWS advirtió: “Se esperan condiciones de ventisca que harán que viajar sea peligroso y potencialmente mortal”.
La agencia recomendó posponer todos los viajes no esenciales y preparar kits de emergencia con mantas, cadenas, linterna, pala, ropa de repuesto, agua y primeros auxilios.
Los expertos insisten en que quienes viven en las zonas afectadas deben monitorear de cerca los pronósticos actualizados.
Para muchos, retrasar los desplazamientos podría ser la decisión más segura ante esta peligrosa tormenta invernal, señaló ‘Newsweek‘.