Tormenta invernal Cora amenaza con caos y cortes de energía

La tormenta invernal Cora continúa avanzando hacia el sur de Estados Unidos, afectando a millones de personas en su camino.

Nueve estados han comenzado a cerrar escuelas, abastecerse de suministros esenciales y prepararse para carreteras peligrosas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas y advertencias de tormenta invernal para vastas áreas de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Kentucky y Tennessee.

De acuerdo con The Weather Channel, se espera que la nieve y el hielo causen estragos en ciudades importantes como Dallas-Fort Worth, Nashville y Atlanta, lo que complica gravemente los viajes.

While much of the nation’s attention is on So Cal right now, we have another potentially dangerous situation developing in The South with Winter Storm Cora barreling in

Slick traveling conditions should be expected pic.twitter.com/PO4EfiSkg9

— Brandon 🗿🇪🇸 (@ColoBrandoni13) January 9, 2025