Tormenta invernal amenaza con un Thanksgiving nevado y caótico para millones de viajeros
Publicado el 11/25/2025 a las 14:43
- Tormenta invernal amenaza Thanksgiving
- Nevadas intensas en el Medio Oeste
- Millones en desplazamientos récord
Millones de residentes del Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos se preparan para un Thanksgiving marcado por la nieve, el viento y condiciones peligrosas en carretera, en medio de una temporada que promete un récord de desplazamientos en Estados Unidos.
Una extensa tormenta invernal comenzó a desplazarse desde las Dakotas y Minnesota hacia Wisconsin y Michigan, dejando acumulaciones significativas que afectarán también a Illinois, Ohio, Pensilvania y Nueva York durante el jueves festivo.
Las primeras alertas de tormenta invernal de la temporada ya abarcan zonas de Dakota del Sur, Minnesota, el norte de Wisconsin y la península superior de Michigan, donde se pronostican nevadas moderadas a intensas hasta el miércoles.
Los avisos también se extienden desde Montana hasta áreas cercanas a los lagos Erie y Ontario en Nueva York, anticipando un panorama complicado para quienes viajan por carretera o por aire en la víspera del feriado.
Un sistema frío podría batir récords de nieve festiva
El Servicio Meteorológico Nacional en Grand Forks describió el panorama de manera irónica al señalar: “En general, [el martes] se siente como un día de manejo un poco peor que el promedio… ya estás un poco retrasado”.
Una segunda tormenta, prevista para el sábado, llevará más nieve a estados del oeste y centro del país, desplazándose hacia ciudades clave como Chicago, Detroit, Milwaukee y San Luis.
Este segundo sistema podría generar carreteras intransitables y afectar seriamente los planes de regreso a casa después del festivo, marcando un cierre complicado para la semana de Thanksgiving.
La masa de aire ártico que impulsa estas condiciones se mueve desde Alaska, lo que provocará que algunas zonas del oeste de ese estado tengan temperaturas superiores a las de ciudades como Minneapolis o Chicago durante el feriado.
Nevadas por efecto lago intensificarán el panorama invernal
A lo largo del corredor que va de Dakota del Norte a Buffalo, se esperan entre 2.5 y 7.6 centímetros de nieve, con intensificaciones entre martes y jueves en varios tramos.
El jueves, el choque entre aire gélido y las cálidas aguas de los Grandes Lagos generará nieve por efecto lago, añadiendo acumulaciones inesperadas en ciudades como Marquette y Buffalo.
Las áreas más afectadas serán la península superior de Michigan y el extremo norte de Wisconsin, donde podrían caer hasta 60 centímetros de nieve acompañados por ráfagas de viento de hasta 72 km/h.
“Es posible que se produzcan condiciones de ventisca que hagan que viajar sea peligroso y potencialmente mortal”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en Buffalo ante el riesgo de desorientación y nula visibilidad.
Viajar en carretera será un desafío durante toda la semana
Los vientos racheados podrían provocar ventiscas, amontonamientos de nieve y cortes de energía en distintos puntos del Medio Oeste, incluso en áreas donde no se esperan grandes acumulaciones.
En varias regiones de las Dakotas, Minnesota y Michigan, esta podría convertirse en la nevada más profunda registrada durante un Thanksgiving en más de una década.
Desde el viernes, un nuevo sistema se moverá desde las Montañas Rocosas hasta las Llanuras y el Medio Oeste, generando nevadas acumuladas en lugares como Denver, Omaha, Indianápolis y Chicago.
Las bajas temperaturas persistirán tras el paso de ambos sistemas, lo que mantendrá el hielo en superficies no tratadas y dificultará aún más el tránsito vehicular.
Aeropuertos y carreteras enfrentan la semana más activa en 15 años
Mientras las tormentas avanzan, autoridades federales y estatales monitorean condiciones críticas en aeropuertos y carreteras ante un volumen de viajeros no visto en más de una década.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que este martes se programaron unos 52,000 vuelos, en el que será el día con mayor tráfico aéreo de la semana.
FlightAware reportó más de 1,700 demoras y 56 cancelaciones, mientras que aeropuertos como Nueva York, Boston y Chicago prevén más complicaciones por lluvias intensas. La AAA anticipa que 81.8 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros durante la festividad, con 73 millones usando las carreteras entre martes, miércoles y domingo.
Además, la FAA estima que 31 millones de pasajeros pasarán por aeropuertos del país esta semana, acompañados por otros 1.2 millones que utilizarán el sistema ferroviario nacional, completando así una temporada récord de movilidad, según ‘EFE’ y ‘CBS News‘.