Tormenta invernal amenaza con un Thanksgiving nevado y caótico para millones de viajeros

Tormenta invernal amenaza Thanksgiving

Nevadas intensas en el Medio Oeste

Millones en desplazamientos récord

Millones de residentes del Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos se preparan para un Thanksgiving marcado por la nieve, el viento y condiciones peligrosas en carretera, en medio de una temporada que promete un récord de desplazamientos en Estados Unidos.

Una extensa tormenta invernal comenzó a desplazarse desde las Dakotas y Minnesota hacia Wisconsin y Michigan, dejando acumulaciones significativas que afectarán también a Illinois, Ohio, Pensilvania y Nueva York durante el jueves festivo.

Las primeras alertas de tormenta invernal de la temporada ya abarcan zonas de Dakota del Sur, Minnesota, el norte de Wisconsin y la península superior de Michigan, donde se pronostican nevadas moderadas a intensas hasta el miércoles.

Los avisos también se extienden desde Montana hasta áreas cercanas a los lagos Erie y Ontario en Nueva York, anticipando un panorama complicado para quienes viajan por carretera o por aire en la víspera del feriado.

Un sistema frío podría batir récords de nieve festiva

El Servicio Meteorológico Nacional en Grand Forks describió el panorama de manera irónica al señalar: “En general, [el martes] se siente como un día de manejo un poco peor que el promedio… ya estás un poco retrasado”.

Una segunda tormenta, prevista para el sábado, llevará más nieve a estados del oeste y centro del país, desplazándose hacia ciudades clave como Chicago, Detroit, Milwaukee y San Luis.

Este segundo sistema podría generar carreteras intransitables y afectar seriamente los planes de regreso a casa después del festivo, marcando un cierre complicado para la semana de Thanksgiving.

La masa de aire ártico que impulsa estas condiciones se mueve desde Alaska, lo que provocará que algunas zonas del oeste de ese estado tengan temperaturas superiores a las de ciudades como Minneapolis o Chicago durante el feriado.