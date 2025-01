Tormenta invernal amenaza con nieve y hielo en EE.UU.

Una poderosa tormenta invernal está por golpear el centro y este de Estados Unidos, esparciendo nieve y hielo a lo largo de 2.400 kilómetros.

Según meteorólogos de AccuWeather, el fenómeno afectará desde las llanuras y el valle del Misisipi hasta los Apalaches y la costa atlántica durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Se esperan problemas de transporte y una intensa ola de frío en varias regiones.

Esta será la primera tormenta invernal de gran magnitud en lo que va de la temporada, y su llegada coincide con los últimos días de vacaciones, lo que podría complicar los viajes.

🚨#BREAKING: Millions are bracing for a major ice and snowstorm stretching 1,500 miles long from the Central U.S. to the East Coast

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2025