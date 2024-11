Tormenta Invernal Afectará Viajes de Thanksgiving en EE.UU.

Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido una advertencia sobre una poderosa tormenta invernal .

Esta se aproxima a varias regiones de Estados Unidos justo antes del Día de Acción de Gracias.

Este sistema de baja presión podría afectar a millones de personas, generando condiciones climáticas severas que incluirán nevadas significativas, lluvias torrenciales y vientos peligrosos en al menos 10 estados del noreste, medio oeste y sur del país.

Las autoridades advierten que la tormenta podría causar interrupciones importantes en los viajes, complicando traslados tanto por carretera como por aire.

Turning our attention to the end of the month🥶.

After Thanksgiving, a large portion of the U.S. will likely see below normal temperatures into early December.https://t.co/EQ7rAgxk6c pic.twitter.com/siBhjKrXFJ

— National Weather Service (@NWS) November 21, 2024