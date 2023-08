Idalia deja saldo mortal a su paso por Georgia como tormenta tropical

Tormenta Idalia deja saldo mortal en Georgia.

Árbol derribado por viento.

Confirman muerte por clima severo.

En una impactante tragedia, un hombre perdió la vida en Valdosta, Georgia, mientras intentaba despejar una carretera bloqueada durante la tormenta tropical Idalia.

La víctima, un ciudadano local que estaba realizando actos de servicio, fue aplastada por un árbol derribado por una intensa ráfaga de viento.

Cabe mencionar que esta sensible noticia fue dada a conocer por el sheriff del condado de Lowndes, Ashley Paulk, de acuerdo con The Associated Press.

El hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente, se encontraba trabajando incansablemente para despejar los obstáculos en la carretera cuando ocurrió la tragedia.

Idalia deja saldo mortal en Georgia

Según relató el sheriff Paulk a los medios, «El tipo estaba trabajando limpiando un árbol en la carretera, simplemente un ciudadano local que hacía cosas buenas».

“Se levantó una gran ráfaga de viento y derribó otro árbol, matándolo instantáneamente”, agregó el sheriff ante los medios de comunicación.

El fatídico incidente tuvo lugar el miércoles 30 de agosto, cuando la tormenta tropical Idalia azotó la región con vientos devastadores y fuertes lluvias.

Trágicamente, otra persona también resultó gravemente herida por el mismo árbol caído. Además, un ayudante del sheriff que se encontraba en la escena sufrió heridas leves en el incidente.