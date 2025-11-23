Tormenta de gran alcance amenaza viajes y genera riesgo de inundaciones en el sur y el valle del Mississippi

Tormenta genera riesgo de inundaciones

Lluvias afectarán viajes

Interrupciones en carreteras

Una poderosa tormenta que ya dejó inundaciones en California y lluvias inusuales en zonas desérticas avanza ahora hacia el centro del país con un pronóstico que preocupa a millones de personas.

El sistema, según meteorólogos de AccuWeather, comenzará a extender lluvias y tormentas eléctricas desde el suroeste hasta Texas y las Grandes Llanuras entre el domingo y la noche del mismo día.

Los aguaceros podrían generar ráfagas de viento fuertes y una visibilidad muy reducida, lo que representa un riesgo para quienes viajen temprano por el Día de Acción de Gracias.

El panorama complica aún más las rutas aéreas y terrestres en una de las semanas con mayor movimiento del año en Estados Unidos.

Condiciones invernales en zonas altas

La tormenta no traerá únicamente lluvia, sino también nieve en regiones elevadas de Nuevo México y Colorado.

En áreas cercanas a la Interestatal 70, que cruza las Montañas Rocosas, la mezcla de lluvia y nieve podría derivar en pavimento resbaloso y cambios bruscos en las condiciones del camino.

Este corredor, uno de los más transitados durante la temporada festiva, podría registrar retrasos severos debido a la acumulación de nieve.

Los meteorólogos advierten que esas variaciones repentinas complicarán la movilidad incluso en trayectos cortos.