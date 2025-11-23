Tormenta de gran alcance amenaza viajes y genera riesgo de inundaciones en el sur y el valle del Mississippi
Publicado el 11/23/2025 a las 14:01
- Tormenta genera riesgo de inundaciones
- Lluvias afectarán viajes
- Interrupciones en carreteras
Una poderosa tormenta que ya dejó inundaciones en California y lluvias inusuales en zonas desérticas avanza ahora hacia el centro del país con un pronóstico que preocupa a millones de personas.
El sistema, según meteorólogos de AccuWeather, comenzará a extender lluvias y tormentas eléctricas desde el suroeste hasta Texas y las Grandes Llanuras entre el domingo y la noche del mismo día.
Los aguaceros podrían generar ráfagas de viento fuertes y una visibilidad muy reducida, lo que representa un riesgo para quienes viajen temprano por el Día de Acción de Gracias.
El panorama complica aún más las rutas aéreas y terrestres en una de las semanas con mayor movimiento del año en Estados Unidos.
Condiciones invernales en zonas altas
La tormenta no traerá únicamente lluvia, sino también nieve en regiones elevadas de Nuevo México y Colorado.
En áreas cercanas a la Interestatal 70, que cruza las Montañas Rocosas, la mezcla de lluvia y nieve podría derivar en pavimento resbaloso y cambios bruscos en las condiciones del camino.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Este corredor, uno de los más transitados durante la temporada festiva, podría registrar retrasos severos debido a la acumulación de nieve.
Los meteorólogos advierten que esas variaciones repentinas complicarán la movilidad incluso en trayectos cortos.
Amenaza creciente en Texas y zonas vecinas
Para la noche del domingo, el riesgo de tormentas severas aumentará desde el Big Bend hasta Dallas–Fort Worth.
En estas áreas, las tormentas eléctricas podrían generar ráfagas de viento dañinas y caída de granizo, especialmente en tramos de las interestatales 10, 20 y 35.
El sistema continuará fortaleciéndose al avanzar hacia el este a inicios de semana, convirtiéndose en un fenómeno capaz de afectar los planes de viaje de millones de personas.
Las inundaciones repentinas seguirán siendo motivo de alerta desde zonas montañosas de Texas hasta Misuri, donde el suelo permanece saturado por lluvias recientes.
Preocupación por inundaciones y retrasos
Según AccuWeather, las lluvias acumuladas en Texas y Oklahoma durante la semana pasada incrementan el riesgo de ciudades con encharcamientos repentinos.
Una amplia franja de fuertes precipitaciones se desarrollará desde el centro de Texas hasta el este de Oklahoma y Arkansas al comenzar la semana.
Las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas y desbordes menores de arroyos, afectando a urbes como Dallas-Fort Worth, Austin, Houston, San Antonio y Little Rock.
Estas condiciones comprometen la puntualidad de vuelos en aeropuertos clave del sur del país.
Nuevas tormentas y posible actividad extrema
El lunes y lunes por la noche se espera otra ronda de tormentas con la posibilidad de que alcancen intensidad severa.
El riesgo incluye ráfagas de viento dañinas, granizo, inundaciones repentinas e incluso uno o dos tornados en puntos aislados.
Las tormentas más fuertes podrían registrar vientos de entre 80 y 96 km/h, con picos de hasta 112 km/h según estimaciones locales.
Este comportamiento atmosférico elevará el nivel de alerta en varias comunidades del valle del Mississippi.
Mejora hacia finales de semana
Tras un inicio complicado de la semana de viajes, se prevé que las condiciones mejoren notablemente conforme se acerque el Día de Acción de Gracias.
Meteorólogos anticipan que la mayor parte de la región experimentará días secos y cielos estables hacia mediados de semana.
Estas condiciones serán un alivio para quienes se desplacen por carretera o vía aérea en los días más cercanos a la festividad.
Para millones de viajeros, el clima más estable dará un respiro tras una tormenta que impactará gran parte del sur y el centro del país, apuntó ‘AccuWeather‘.