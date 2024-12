Tormenta de hielo paraliza el Medio Oeste con accidentes y cortes de energía

Una extensa tormenta de hielo azotó el Medio Oeste y las llanuras, creando condiciones de viaje extremadamente peligrosas durante la primera mitad del fin de semana.

Docenas de accidentes automovilísticos y cortes de electricidad marcaron el impacto de este evento climático en Nebraska, Iowa y Missouri.

En Omaha, Nebraska, el viernes por la noche se convirtió en una pesadilla para los conductores, con varios accidentes que obligaron al cierre de un tramo de 13 millas de la Interestatal 80.

Las carreteras resbaladizas por la acumulación de hielo representaron un riesgo constante para los viajeros en toda la región.

@omaha_scanner ice ice ice ended up about an 8 car pileup as each car tried to go up slightly hill, they couldn’t go any further & joined the pileup#omaha #ice pic.twitter.com/6YQQSoKLdL

— Gary Dougherty 🇺🇸 (@garydougherty_) December 14, 2024