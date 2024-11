Tormenta pintaría el Thanksgiving de blanco en el este de EEUU

Una tormenta en formación amenaza con alterar las celebraciones del Día de Thanksgiving, o Acción de Gracias en español, en el este de EEUU.

Con potencial de lluvia, nieve y fuertes vientos que podrían afectar desfiles emblemáticos como los de Nueva York y Filadelfia, además de complicar los planes de viaje y las actividades del long weekend, o fin de semana largo en español.

Según los meteorólogos de AccuWeather, el sistema meteorológico podría generar nevadas acumulativas y lluvias intensas entre el Thanksgiving y el Black Friday.

Dependiendo de su trayectoria, el impacto del fenómeno puede variar entre dos escenarios principales.

Thanksgiving is next in 5 days and then hurricane season ends in a week with all looking quiet! pic.twitter.com/THSbXaw7kC

— 7 Weather (@7Weather) November 23, 2024