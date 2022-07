Hasta el momento no se han reportado heridos ni muertos durante la tormenta de arena, los meteorólogos mencionan que es muy probable que la arena de estas áreas secas o desérticas se elevó en el aire a medida que se desarrollaban tormentas eléctricas en la parte occidental de China.

Miedo en las redes sociales

A través de las redes sociales, los usuarios comenzaron a reaccionar sobre los videos publicados justo cuando este fenómeno azota en China y se mostraron realmente sorprendidos. Muchos aseguran que pareciera ser una película de acción, otros recordaron sucesos similares en sus países.

“Esta tormenta de arena gigante en el noroeste de China parece sacada de una película de acción. Filmado el 20 de julio, se puede ver la tormenta acercándose y luego tragando autos en la carretera. Afortunadamente, no se reportaron víctimas”, “Realmente aterrador, la niebla más espesa y de movimiento más rápido que he visto que no estaba en una película de terror”, fueron algunos comentarios. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ Y AQUÍ . Archivado como: Tormenta arena China