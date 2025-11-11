Tormenta del Pacífico amenaza con lluvias torrenciales y nieve en California y se prevén mayores retrasos en los viajes

Tormenta amenaza con lluvias torrenciales

Riesgo de inundaciones urbanas

Retrasos en carreteras y vuelos

Una poderosa tormenta avanza desde el Pacífico hacia la costa oeste de Estados Unidos y se espera que impacte a California entre la noche del miércoles y el jueves, según los meteorólogos de AccuWeather. El fenómeno traerá lluvias intensas, nevadas en zonas montañosas y complicaciones en los viajes por carretera y aire durante varios días.

El frente frío provocará un marcado descenso de las temperaturas en la Sierra Nevada, donde la acumulación de nieve podría superar los 30 centímetros en las zonas más altas. En las crestas de más de 2,400 metros se prevén ventiscas y visibilidad casi nula, advirtieron los expertos.

“Los viajeros deben estar atentos a las últimas condiciones meteorológicas y prepararse para carreteras cubiertas de nieve y posibles cierres”, alertó Heather Zehr, meteoróloga sénior de AccuWeather.

En Donner Pass, uno de los puntos más transitados de la Interestatal 80, se espera una mezcla de lluvia y nieve húmeda desde la noche del miércoles hasta el jueves. Durante la última fase de la tormenta, el cambio de temperatura provocará que la lluvia se transforme en nieve más espesa y peligrosa para los conductores.

Lluvias y viento afectarán a las principales ciudades

En el norte del estado, San Francisco y el Área de la Bahía recibirán la mayor parte de la lluvia entre la noche del miércoles y la mañana del jueves.

Más al sur, en Los Ángeles, la lluvia se intensificará durante la hora pico del jueves por la tarde, mientras que San Diego registrará sus precipitaciones más fuertes durante la noche. “En el área de Los Ángeles, se espera que la lluvia sea más intensa durante la hora pico del jueves por la tarde”, detalló Zehr.

Las acumulaciones variarán según la región: entre 0.5 y 1 pulgada de lluvia en Los Ángeles, cerca de una pulgada en San Francisco y hasta 4 pulgadas en las zonas montañosas del norte. El pronóstico local de AccuWeather establece un StormMax™ de 6 pulgadas en los puntos más afectados.

Además de la lluvia, se prevén fuertes vientos a lo largo de la costa y en los pasos de montaña, lo que aumentará los riesgos de accidentes y retrasos en aeropuertos. Las autoridades advierten que podrían presentarse inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en zonas con suelos saturados.