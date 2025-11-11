Tormenta del Pacífico amenaza con lluvias torrenciales y nieve en California y se prevén mayores retrasos en los viajes
Publicado el 11/11/2025 a las 15:07
- Tormenta amenaza con lluvias torrenciales
- Riesgo de inundaciones urbanas
- Retrasos en carreteras y vuelos
Una poderosa tormenta avanza desde el Pacífico hacia la costa oeste de Estados Unidos y se espera que impacte a California entre la noche del miércoles y el jueves, según los meteorólogos de AccuWeather. El fenómeno traerá lluvias intensas, nevadas en zonas montañosas y complicaciones en los viajes por carretera y aire durante varios días.
El frente frío provocará un marcado descenso de las temperaturas en la Sierra Nevada, donde la acumulación de nieve podría superar los 30 centímetros en las zonas más altas. En las crestas de más de 2,400 metros se prevén ventiscas y visibilidad casi nula, advirtieron los expertos.
“Los viajeros deben estar atentos a las últimas condiciones meteorológicas y prepararse para carreteras cubiertas de nieve y posibles cierres”, alertó Heather Zehr, meteoróloga sénior de AccuWeather.
En Donner Pass, uno de los puntos más transitados de la Interestatal 80, se espera una mezcla de lluvia y nieve húmeda desde la noche del miércoles hasta el jueves. Durante la última fase de la tormenta, el cambio de temperatura provocará que la lluvia se transforme en nieve más espesa y peligrosa para los conductores.
Lluvias y viento afectarán a las principales ciudades
En el norte del estado, San Francisco y el Área de la Bahía recibirán la mayor parte de la lluvia entre la noche del miércoles y la mañana del jueves.
Más al sur, en Los Ángeles, la lluvia se intensificará durante la hora pico del jueves por la tarde, mientras que San Diego registrará sus precipitaciones más fuertes durante la noche. “En el área de Los Ángeles, se espera que la lluvia sea más intensa durante la hora pico del jueves por la tarde”, detalló Zehr.
Las acumulaciones variarán según la región: entre 0.5 y 1 pulgada de lluvia en Los Ángeles, cerca de una pulgada en San Francisco y hasta 4 pulgadas en las zonas montañosas del norte. El pronóstico local de AccuWeather establece un StormMax™ de 6 pulgadas en los puntos más afectados.
Además de la lluvia, se prevén fuertes vientos a lo largo de la costa y en los pasos de montaña, lo que aumentará los riesgos de accidentes y retrasos en aeropuertos. Las autoridades advierten que podrían presentarse inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en zonas con suelos saturados.
Posibles tormentas en los desiertos del suroeste
El sistema también afectará a los desiertos del suroeste de Estados Unidos hacia el fin de semana. La humedad tropical del Pacífico podría generar lluvias torrenciales desde el sur de California hasta Arizona y Nuevo México, con riesgo de inundaciones urbanas.
Las ciudades de Las Vegas, Phoenix, Flagstaff, Tucson y Las Cruces podrían registrar precipitaciones intensas entre la noche del viernes y el sábado. A pesar de los riesgos, los meteorólogos señalan que las lluvias podrían aliviar la sequía en partes del desierto.
“Los automovilistas deben estar preparados para viajar bajo la lluvia, con poca visibilidad y encharcamientos”, advirtió AccuWeather.
Las carreteras Interestatales 5, 10, 15 y 40 estarán entre las más afectadas por las condiciones de humedad, el viento y el descenso de la temperatura. Se recomienda evitar los viajes no esenciales y seguir los reportes meteorológicos para prevenir emergencias.
Segunda tormenta en camino
El pronóstico también incluye una segunda tormenta más débil que podría llegar el viernes, trayendo más nieve en los puertos de montaña.
Las autoridades piden precaución a los conductores y recuerdan que los cierres parciales de carreteras podrían extenderse hasta el fin de semana.
El sistema climático marcará el inicio de una serie de frentes invernales que afectarán a la región durante noviembre.
Para los meteorólogos, este evento será clave para medir la intensidad de la temporada de lluvias en California y el oeste del país, señaló ‘AccuWeather‘.