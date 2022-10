Toño Mauri rompe el silencio tras dar positivo a Covid-19

Esta sería la segunda vez en que contrae el virus.

Manda importante mensaje a sus seguidores. Estado salud Toño Mauri. El pasado 29 de septiembre el mismo actor, Toño Mauri compartió una fotografía en donde encendió las alarmas en todas las personas que lo siguen fielmente luego de compartir una imagen mediante su cuenta oficial de Instagram donde confirmó que por segunda ocasión había dado positivo a Covid-19. En la imagen se le aprecia a Toño Mauri usando un cubrebocas recostado desde su cama, dentro de la descripción compartió un alarmante e inesperado mensaje con el que confirmó las sospechas en redes sociales. En la fotografía Mauri aparece sosteniendo una prueba Covid, misma que dio como resultado positivo. Toño Mauri da positivo por segunda ocasión a Covid-19 Esto creó gran preocupación en sus seguidores ya que el año pasado vivió uno de los momentos más aterradores tras estar a punto de perder la vida por dicho virus, “Otra vez COVID!! Por favor no bajen la guardia !!! No se confíen!! Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!”, señaló en su momento. Ahora por primera vez el actor mexicano aparece ante las cámaras del programa de ‘Despierta América’ para dar detalles de cómo es que se encuentra tras haber contraído por segunda ocasión el virus que en el 2020 provocó una extensa cuarentena. Archivado como: Estado salud Toño Mauri.

Por primera vez Toño Mauri habla sobre su estado de salud tras contraer coronavirus Fue mediante la cuenta de Instagram que pertenece al programa matutino de Univisión donde se compartió la videollamada que realizaron a Toño Mauri para conocer cómo es que se encuentra actualmente tras contraer Covid-19, luego de haber estado a punto de morir la primera vez que se había contagiado del virus. “Al principio mucho miedo, me asusté, me asusto porque obviamente tener Covid es volver a recordar la etapa de todo lo que sucedió en mi vida y pues es fuerte la noticia pero gracias a Dios me siento mucho mejor”, señaló el querido actor de origen mexicano tras dar positivo al coronavirus. Archivado como: Estado salud Toño Mauri.

Asegura que en próximos días podría dar a negativo tras recibir tratamiento “Ahorita estoy, me pusieron un medicamento el martes pasado porque como yo tengo que tomar uno por el tema de mi trasplante, pues no puedo tomar cualquier medicamento pero este la verdad me funcionó muy bien que hoy todavía salgo positivo pero los doctores piensan que en un par de días puedo estar ya negativo”, añadió ante sus declaraciones. Posteriormente señaló que no hay de otra más que salir nuevamente adelante, “Afrontando esto que nunca te lo esperas, yo con mis vacunas, me habían puesto las protecciones ya todo, es triste y penoso pero vivimos con él y vamos a vivir con él mucho tiempo”. Archivado como: Estado salud Toño Mauri.

El actor mexicano manda inesperado mensaje al público Posteriormente mandó un mensaje para todo el público ante su situación de haber contraído Covid, “Para pedirle a la gente que se cuide que realmente no lo tome a la ligera, que no bajen la guardia, que es algo peligroso, han salido medicamentos y muchas cosas que han servido mucho gracias a Dios pero, sí tenemos que cuidarnos”, señaló Toño Mauri durante la entrevista para ‘Despierta América’. Ante esto de inmediato los seguidores tanto del programa como del actor mexicano acudieron a la caja de comentarios para plasmar sus mejores deseos a Toño Mauri, “Espero mejore prontito”, “Dios permita se recupere pronto”, “Eres un milagro andando”, “Pronta recuperación Toño”, “Saldrás una vez más de esta”, “Dios traerá sanidad a Mauri”, compartieron algunos internautas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Estado salud Toño Mauri.