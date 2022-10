¿SU NOVIA LE ACONSEJÓ OPERARSE LA CARA? Toni Costa aparece visitando al cirujano para hacerse lo inesperado: "Tal para cual". (VIDEO)

Toni Costa apareció en donde menos se esperaba

¿Tiene problemas de salud?

El ex de Adamari López fue a visitar al cirujano y nadie puede creer los motivos

Toni Costa salió de ‘La Casa de los Famosos 2’ con mayor exposición que la que tenía antes del reality show de Telemundo y ahora mucha gente lo ubica por él mismo y no por ser el ex marido de Adamari López, sin embargo ahora reapareció visitando al cirujano y muchas personas temían que su salud no estuviera óptima.

El bailarín español se mantiene ocupado con su profesión dando clases de Zumba y ahora pretende ser empresario poniendo varios lugares para dar su disciplina así como también alternar su faceta de juez en programas de baile, sin embargo para eso considera que debe lucir lo más presentable posible.

Toni Costa ¿se va a operar la cara?

Para nadie es un secreto que el español ha cambiado bastante físicamente en los últimos años sobretodo después de su separación de Adamari López, pues se puso a hacer ejercicio y a aumentar la masa muscular que tanto presumió dentro del programa ‘La Casa de los Famosos 2’, lo que le atrajo más admiradores.

Sin embargo, encaminándose a sus 40 años, el novio de Evelyn Beltrán decidió que era tiempo de visitar a un doctor para hacerse unos ‘arreglitos’ en la cara y a través de la página de Instagram de ‘People en Español‘ se da cuenta de lo que el español ex de Adamari López pretendió realizarse.