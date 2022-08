“Yo salí con una paz mental increíble porque tú allí tienes muchos momentos solo, tienes muchos momentos que no tienes nada de entretenimiento que te distrae para reflexionar, para escuchar también consejos”, aseveró Toni Costa cuando se le cuestionó sobre su experiencia en el reality show. Archivado como: Toni Costa terapia La Casa de los Famosos

Fue apenas la semana pasada cuando Toni se despidió de la famosa casa tras 9 largas semanas, Ahora, las conductoras de La Mesa Caliente le preguntaron a Toni sobre muchas cuestiones, en donde el ex de Adamari López se desenvolvió y habló sobre todo lo que vivió en el show.

Toni Costa terapia La Casa de los Famosos. Luego se su salida del reality show de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’, Toni Costa ha revelado muchos detalles importantes que vivió, entre ellos, ha hablado de la relación que llevaba con los ex integrantes del programa, incluso tocó el tema de su relación con la ganadora Ivonne Montero.

“Teníamos terapia por semana, teníamos un buen apoyo de los psicólogos cada semana si ellos lo consideraban. Era el momento en el que entraba yo al confesionario, era el momento en el que nada se grababa y era el momento de uno escupir todo”, confesó el ex de Adamari López. Archivado como: Toni Costa terapia La Casa de los Famosos

“No, yo animo a todas las personas que quieran hacer este tipo de show que me hagan una llamada y yo voy a hablar con ellos primero para que se lo piensen, pero sí que es verdad que es una experiencia que hay que vivirla también, es una experiencia increíble”, contestó cuando se le preguntó que si estaría dispuesto a volver. La gente continúa apoyando a Toni y diciendo que él debió haber ganado: “Toni, para mi eres el ganador…todo un caballero”, “Toni es el ganador, todos lo quieren, excelente ser humano”, “Me encanta Toni, es un caballero y muy simpático” (VER VIDEO) . Archivado como: Toni Costa terapia La Casa de los Famosos

Toni reveló que habían participantes de la casa que se tomaban su ‘espacio’ para sentirse más seguros y poder procesar lo que estaban viviendo. Pero también, el español reveló que aunque haya salido feliz y contento del show, no está dispuesto a volver a repetir dicha experiencia. “Cuando acabé el show vienen los psicólogos y dice: ‘Toni, ¿cómo estás? Te vemos muy bien, ¿te hace falta algo?’. Y digo ‘pues no, yo estoy feliz de haber salido feliz'”, contó el instructor de zumba.

Toni habla sobre la gente que lo tachó de ‘llorón’

Sin pelos en la lengua, Toni habló acerca de que mucha gente lo tachó de ‘llorón’, de hecho le decían ‘El llorón de la casa’, debido a que es una persona sentimental, y esto fue lo que dijo. “Prefiero ver que me digan llorón que no me digan el agresivo o cualquier otra cosa fea. Allí, como os digo, se tienen que meter en esa casa para que sus sentimientos afloren al máximo”.