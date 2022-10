No es novedad que dentro de dichas plataformas podemos encontrar infinidades de cosas y más aún tratándose de figuras públicas, tal fue el caso de Toni Costa. Pues recientemente comenzó a circular un pequeño video en donde dejó muchas dudas al aire tras aparecer con tremenda argolla. Archivado como: ¿Toni Costa se casó?

La pregunta surge después de que el ex de Adamari López compartiera un pequeño video a través de sus historias de Instagram, en la grabación aparece con una toalla en la cabeza, en el lugar donde ofreció una de sus exitosas clases de zumba, pero lo que llamó más la atención fue un accesorio que resaltaba en una de sus manos y no, no se trata de una pulsera.

Lo que ha causado gran sensación es que Toni Costa se dejó ver con una argolla dorada en una de sus manos, mientras unos aseguran que se trata de la mano izquierda, otros señalan que es la derecha, lo que sí queda en claro es que el español porta el anillo en su dedo anular, donde regularmente va el de compromiso o matrimonio.