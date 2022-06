El bailarín volvió a hablar de Adamari en LCDLF

Reveló detalles inéditos acerca de su separación

¿Fue culpa de Adamari? ¡Toni decide soltar toda la verdad!

Toni Costa separación Adamari. Tras ocho de semanas de convivencia, Toni Costa y sus demás compañeros se sienten bastante presionados por la decisión del público, pues solamente quedan 4 mujeres y 6 hombres en La Casa de los Famosos. El ex de Adamari López continúa dando de qué hablar luego de haber hecho otra fuerte revelación sobre lo que fue su relación con la boricua.

No es la primera vez que vemos al bailarín de zumba en el reality hablando de lo que fue su relación con Adamari, con quien comparte una hija. Si no que ya es costumbre para la conductora de Hoy Día, enterarse que su ex, volvió a dar de qué hablar luego de hablar sobre lo que fue su relación.

El bailarín español confesó un terrible ‘error’ que cometieron Adamari y él como pareja

En una plática que el instructor de zumba tuvo con Laura Bozzo, Ivonne Montero, Nacho Casano y Natalia Alcocer en la cocina de la casa, Toni se sinceró y habló acerca de uno de los más fuertes motivos por los cuales se separaron él y la conductora de Hoy Día.

Toni dijo que tanto a él como Adamari le hizo falta ‘compromiso’: “Empezamos con la típica como una cunita así que está como en la cama y luego había una cunita, pero eso fue recién nacida, al lado mío porque era yo el que le daba todos los biberones de madrugada y estaba a mi lado. Y luego de ahí ya tocaba pasarla a su cuna, que estaba en otro cuarto, y eso nunca ocurrió, entonces ya se quedó con nosotros en medio”, contó el español. Archivado como: Toni Costa separación Adamari