Aún así, el ex de Adamari López se ha sentido muy bien, así se lo ha hecho saber a sus fans, y al salir de la famosa casa de Telemundo, no hizo más que correr con sus seres queridos, su hija, su madre y su novia Evelyn Beltrán. Costa rompió el silencio sobre distintas cosas dentro de La Casa de los Famosos, y terminó confesando una que otra ‘travesura’.

“Para que sepan lo que es estar 90 días alejado de sus hijos, su familia, su pareja, de las personas que le hacen a uno ser mejor y le llenan de vida; el no tener teléfono, no tener horarios. Ahí todos los sentimientos afloran al máximo y al 100%, entonces de alguna manera uno se sensibiliza muchísimo, en exceso, y sí a veces lloro y qué pasa, orgulloso de mostrar ese sentimiento”, confesó el español en su live en Instagram. Archivado como: Toni Costa experiencia La Casa de los Famosos

Sin pelos en la lengua, Toni habló acerca de que mucha gente lo tachó de ‘llorón’, de hecho le decían ‘El llorón de la casa’, debido a que es una persona sentimental, y esto fue lo que dijo. “Prefiero ver que me digan llorón que no me digan el agresivo o cualquier otra cosa fea. Allí, como os digo, se tienen que meter en esa casa para que sus sentimientos afloren al máximo”.

“Después de 13 semanas en la que ya hay muy pocas personas en la casa, en la que ya viene un cúmulo de muchísimas cosas, uno no es que pierda su esencia pero uno ya, por ejemplo, tiene ganas de salir, uno se aburre muchísimo, uno habla demasiado con toda la gente porque no hay otra cosa que hacer que hablar”, reveló el bailarín. Archivado como: Toni Costa experiencia La Casa de los Famosos

El ex de la presentadora Adamari López , habló acerca de lo que se vive dentro de La Casa de los Famosos y reveló que no todo es tan cómodo como pensaban, además de que en las últimas semanas ya todos estaban aburridos de la misma rutina, y que él en lo personal, ya quería que todo terminara.

Toni Costa experiencia La Casa de los Famosos: Habla de su relación con Ivonne Montero

Toni Costa reveló como fue su relación con la mexicana y qué complicaciones afrontaron en estas largas 9 semanas. “Con Ivonne saliendo ya me dijeron varias cosas que estaban ocurriendo que uno no ve porque uno no escucha detrás de las paredes, entonces me disculpé con ella de que ojalá hubiera estado un poco más cercano a ella y demás, pero también con Ivonne tuve unos encontronazos ahí, tuve a veces contestaciones y demás.

También dijo que le hubiera gustado tener más cercanía con ella. “Y bueno esto es como la vida real, con las personas tú te vas comportando conforme va creciendo esa relación, van ocurriendo cosas, entonces qué más hubiera querido yo que haberme dado cuenta de muchas cosas que nadie veíamos dentro de esa casa. Así que no nos pueden juzgar por algo que desconocíamos, no es justo”. Reveló el español en su live de Instagram. Archivado como: Toni Costa experiencia La Casa de los Famosos