¿Toni Costa estaría involucrado en el pleito entre Anuel y Yailin?

Revelan el inesperado comentario que hizo el bailarín español.

Las redes sociales se convierten en una zona de batalla.

Toni Costa involucrado pleito. Semanas pasadas fuimos testigos de la gran problemática que se desató en las redes sociales entre los cantantes del género urbano Anuel AA, Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral. Todo comenzó cuando el ex de Karol G compartió una fotografía de su hija Cattleya quién está a punto de cumplir sus 4 meses.

En la imagen aparecía la pequeña desde la incubadora y mientras Anuel quería mostrarse como un verdadero papá, Tekashi no dudó en arremeter en contra de él y señalar que desde que nació la pequeña no se ha hecho cargo de ningún tipo de gastos que involucran a su hija, además de no ser un padre presente.

El pleito entre Anuel AA, Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine causa polémica

Por si fuera poco, después de ese incidente Yailin La Más Viral, madre de la hija de Anuel AA, decidió exponer en redes sociales los maltratos físicos que ella sufrió mientras estaba embarazada de la pequeña Cattleya, asegurando que el intérprete de ‘Mejor que yo’ no es el hombre que aparenta ser.

Tras esto, las redes sociales de un momento a otro se convirtieron en un ring de batalla para los tres, a Yailin no le bastó con mostrar fotografías con golpes en parte del rostro y cuello, sino que expuso una conversación que tuvo con Anuel AA, misma que contenía mensajes amenazantes, pero ahora tras la polémica aseguran que Toni Costa estaría involucrado y a continuación te damos los detalles. Archivado como: Toni Costa involucrado pleito.