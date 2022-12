“Papi ¿cuándo podré tener novio?”, es la interrogante que hace supuestamente Alaïa a su papá mientras Toni Costa usando un sonido instrumental de la popular canción ‘Somewhere Over The Rainbow” responde un ‘uuuuuuuu’, como simulando un tiempo muy lejano que incluso, tal vez nunca llegue, dejando claro que es bastante celoso de su pequeña.

Hablando sobre los padres celosos y dejando claro que no desea que Alaïa tenga novio en muchísimos años más, escribió en el video: “No se si le quedó muy clara mi respuesta a mi hija jejeje Pd: veo el video y me derrito como me mira, te amo @alaia princesa de papi”, se puede leer en el metraje donde la hija de Adamari López está muy seria.

¿Alaïa y la gente se cansan del bailarín español?

La cuenta de Instagram ‘La Lengua Te Ve’ reprodujo la grabación que originalmente apareció en la red social de Toni Costa y las reacciones de la gente no se hicieron esperar: “Yo no sé como él ama esa niña y no ama a la madre, porque es que son dos gotas de agua , idénticas”, “Falta muuuuuuuuuuucho para eso”, “Bellísima esa niñita. La mirada de amor más pura y auténtica!!”, “Dios mío cómo se pondrá ese papá cuando tenga novio, no me lo imagino será igualito a Ricardo Montaner”.

Y más fanáticos le escribieron a Toni Costa: “que excelente como se llevan y el amor se les nota a los dos papá e hija, me encanta verlos así, felicidades que buen Padre eres “, “Hermosa se ve el amor de sus padres cuando la trajeron a el mundo”, “Ay que linda ya le está cambiando su carita, se le está yendo el baby face, que rápido crecen”, “Debe pensar “mi papi está loco””, manifestaron varias personas.