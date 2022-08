Aunque el bonito detalle de Adamari López no pasó por alto para los seguidores de Toni Costa, sin duda alguna, Evelyn Beltrán se robó la atención cuando publicó como festejó el cumpleaños de Toni Costa. La modelo e influencer, sorprendió al concursante de La Casa de los Famosos, con una cena romántica en la playa acompañados de un violinista.

“Viviendo nuestra historia de amor”, escribió Evelyn en una de las historias que compartió en redes sociales, etiquetando a Toni Costa. El bailarín español no dudó en compartir cada una de las historias que la “bichota” posteó en redes sociales y entre ellas, destacó una fotografía que les tomaron durante la sorpresa que le organizó, donde lucen muy enamorados.

Con un pícnic muy romántico en la playa, mientras que un violinista interpretaba “Perfect” de Ed Sheeran, la pareja celebró el cumpleaños de Toni Costa. Fue Evelyn, quien mostró los detalles de la celebración y agradeció al equipo que la ayudó a poder organizar la sorpresa que brindó a Costa. La influencer no dudó en presumir su relación y señalar que estaban disfrutando de su amor.

Toni Costa festeja cumpleaños: ¿Le tiran indirectas a Adamari?

En una de las fotografías que compartió la cuenta de Rustic Magic Events, quienes organizaron la sorpresa del bailarín, los comentarios sobre el regalo que recibió Toni no se hicieron esperar y los seguidores, no dudaron en traer al tema a Adamari López. Algunos, felicitaron a Toni por tener a Evelyn como novia y le dijeron, que se observa más feliz que con su expareja, inclusive, Evelyn terminó dándole me gusta a ese comentario.

“Qué hermosos. Hasta que tienes una bella mujer a tu lado, joven y qué cuerpazo, suertudo Toni. Cumple muchos y sé feliz”, “Trasmites tanto amor que lo contagian, se les ve hasta por los poros. Dios les bendiga su noviazgo”, “Nunca permitas que las malas energías y el odio de otras personas rompan tu felicidad, los amo”, comentaron los seguidores en la imagen. Archivado como: Toni Costa festeja cumpleaños