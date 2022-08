¿SACA SU 'VERDADERA CARA'? Toni Costa es captado 'veneneando' contra Ivonne Montero y la gente se decepciona: "ENVIDIOSO, TE DAÑASTE". (VIDEO)

Hace unos días, Toni Costa estaba junto a Nacho Casano platicando sobre los finalistas y se expresó de mala manera sobre Salvador Zerboni e Ivonne Montero: “Ella no se queda atrás y creo que ha hecho muchas cosas mucho mucho peores en esta casa, entonces yo me vi obligado a nominar, es una persona que ha estado involucrada en muchas polémicas y situaciones que llevaban a peleas, malentendidos, acusaciones, que entiendo eran por culpa de ella”, expresó.

El español se mostró sin arrepentimiento con sus nominaciones en todo el programa pero Ivonne Montero quedó sorprendida con los puntos que Toni Costa le dio en ciertas ocasiones a lo que él se justificó: “Así que que no se queje tampoco porque ella también lo hacía… yo me quedo tranquilo con mis nominaciones”.

“Ese es el verdadero”, lo acusan de ser un falso y manipulable

Más personas están molestas por el proceder de Toni Costa contra Ivonne Montero: “Ese es el verdadero Tony puro chisme y sin enfrentar”, “Mucha mala vibra entre Nacho y Toni, cada persona que se acerca a Nacho saca su lado oscuro”, “Pero que te hizo a ti Toni, personalmente a ti ? Te creí buena persona como te describió tu mamá que decepción”, “Y siguen vomitando veneno ya quédense tranquilos que el público es quien decide”.

“Envidioso Tony te dañaste pobre iluso”, “Ay Tony si eso es verdad porque Telemundo no pasa esas cosas Ivonne ha sido víctima de ustedes y principalmente de Nacho ustedes se inventan cada cosa solo porque ella no es como ustedes les dice solo sus verdades y con educación”, “La prepotencia de Toni que se contagió de Nacho no deja ver quien fueron sus amigos y quienes no. Nacho es el más manipulador de todos, como le controla la mente a la gente que se le acerca, como que los hipnotiza”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE TONI COSTA SOBRE IVONNE MONTERO.