¿EXPONE LO QUE PLANEA TELEMUNDO? Toni Costa revela 'secreto' sobre el contrato de La Casa de los Famosos; ¿LO VAN A SANCIONAR? (VIDEO)

Toni Costa se ha pasado hablando de su hija Alaïa, de su pareja Evelyn Beltrán, pero sin duda mucho más de su ex, Adamari López, por quien fue conocido en el medio artístico, pero ahora se le ocurrió ventilar una cláusula que venía en el contrato del reality show antes de entrar y fue todo captado en video.

Desde la polémica expulsión de Niurka, hasta las faltas de respeto que se han protegido a Salvador Zerboni, Daniella Navarro, Rafael Nieves y Laura Bozzo en contra de los demás integrantes despotricando cosas fuertes que por supuesto no son puestas ante la gente en las galas de la televisora, ahora se expone otra cuestión que sería mal vista ante los ojos de la gente.

¿Ya se quieren salir de La Casa de los Famosos todos los integrantes?

Ante la revelación que hizo Toni Costa a Daniella Navarro y Juan Vidal, pareciera que a ellos dos el contrato les habría pasado ‘de largo’ o no leyeron bien, pues se sorprendieron de que el español les dijera que si funcionaba la audiencia del mismo, podría ser alargado por varias semanas más, con tal de tener el rating en su poder.

“Estás loco. No, no jodas”, fueron las reacciones de Daniella Navarro y Juan Vidal respectivamente sobre el posible alargamiento de La Casa de los Famosos 2 y el español reviró confirmando el temor de sus dos compañeros quienes ya desean estar afuera: “Sí, se puede alargar si ellos lo consideran”, añadió el ex de Adamari López.