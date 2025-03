Tom Homan defiende deportaciones a El Salvador.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, respaldó este lunes las recientes deportaciones masivas a El Salvador.

Y minimizó la orden judicial que exigía el retorno de los aviones con presuntos pandilleros venezolanos.

Homan aseguró ante la prensa que la orden judicial llegó demasiado tarde y que para ese momento «el avión ya estaba sobre aguas internacionales lleno de terroristas y amenazas significativas a la seguridad pública».

En su opinión, el presidente Donald Trump «hizo exactamente lo correcto», afirmando que la «eliminación» de estas personas del país «debía ser una celebración».

Pres. Trump’s border czar, Tom Homan, is defending the administration’s decision to deport hundreds of Venezuelans to El Salvador over the weekend — ignoring a federal judge’s order to turn the planes around.@KFaulders reports.

— ABC News (@ABC) March 17, 2025